https://sputnikarabic.ae/20230324/الدرهم-الرقمي-استراتيجية-جديدة-يطلقها-المركزي-الإماراتي-1075094133.html

"الدرهم الرقمي"... استراتيجية جديدة يطلقها "المركزي الإماراتي"

"الدرهم الرقمي"... استراتيجية جديدة يطلقها "المركزي الإماراتي"

أكد بيان صادر عن البنك المركزي الإماراتي إطلاق استراتيجية جديدة للعملة الرقمية، تحت مسمى "الدرهم الرقمي". 24.03.2023, سبوتنيك عربي

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ووفقا للبيان الذي نشره البنك عبر موقعه الإلكتروني، فإن الاستراتيجية هي إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في دولة الإمارات.وأوضح أنه من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية، قام البنك بتوقيع اتفاقية مع شركتي "جي42 كلاود" و"آر3" لتدشين تنفيذ استراتيجيته، مؤكدًا أنه "تم اختيار الأولى لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم الثانية الخدمات التكنولوجية".وأشار بيان المركزي الإماراتي إلى أن المرحلة الأولى للاستراتيجية سوف تركز على ثلاث ركائز رئيسية، هي "الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية، والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند، التي تعد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، بالإضافة إلى العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية، لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات".وتأتي هذه الاستراتيجية بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي من ضمنها مشروع "عابر" مع البنك المركزي السعودي خلال 2020، والتي أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنكين المركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود.طالع أيضا: بحثا عن ملاذ آمن.. الروس يقبلون على تسييل عملات رقمية في الإمارات

https://sputnikarabic.ae/20201201/مشروع-عابر-ما-الفوائد-الاقتصادية-من-إطلاق-عملة-رقمية-موحدة-بين-الإمارات-والسعودية؟-1047368095.html

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