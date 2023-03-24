عربي
https://sputnikarabic.ae/20230324/الدرهم-الرقمي-استراتيجية-جديدة-يطلقها-المركزي-الإماراتي-1075094133.html
"الدرهم الرقمي"... استراتيجية جديدة يطلقها "المركزي الإماراتي"
"الدرهم الرقمي"... استراتيجية جديدة يطلقها "المركزي الإماراتي"
أكد بيان صادر عن البنك المركزي الإماراتي إطلاق استراتيجية جديدة للعملة الرقمية، تحت مسمى "الدرهم الرقمي". 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T12:24+0000
2023-03-24T12:25+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
الأخبار
اقتصاد
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049997847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47065e0a78463eb092ded723c9cef465.jpg
ووفقا للبيان الذي نشره البنك عبر موقعه الإلكتروني، فإن الاستراتيجية هي إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في دولة الإمارات.وأوضح أنه من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية، قام البنك بتوقيع اتفاقية مع شركتي "جي42 كلاود" و"آر3" لتدشين تنفيذ استراتيجيته، مؤكدًا أنه "تم اختيار الأولى لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم الثانية الخدمات التكنولوجية".وأشار بيان المركزي الإماراتي إلى أن المرحلة الأولى للاستراتيجية سوف تركز على ثلاث ركائز رئيسية، هي "الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية، والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند، التي تعد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، بالإضافة إلى العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية، لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات".وتأتي هذه الاستراتيجية بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي من ضمنها مشروع "عابر" مع البنك المركزي السعودي خلال 2020، والتي أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنكين المركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود.طالع أيضا: بحثا عن ملاذ آمن.. الروس يقبلون على تسييل عملات رقمية في الإمارات
https://sputnikarabic.ae/20201201/مشروع-عابر-ما-الفوائد-الاقتصادية-من-إطلاق-عملة-رقمية-موحدة-بين-الإمارات-والسعودية؟-1047368095.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/1f/1049997847_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a0bdf23d81fb6ec3b163215b28a31c49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد, أخبار العالم الآن

"الدرهم الرقمي"... استراتيجية جديدة يطلقها "المركزي الإماراتي"

12:24 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 12:25 GMT 24.03.2023)
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
أكد بيان صادر عن البنك المركزي الإماراتي إطلاق استراتيجية جديدة للعملة الرقمية، تحت مسمى "الدرهم الرقمي".
ووفقا للبيان الذي نشره البنك عبر موقعه الإلكتروني، فإن الاستراتيجية هي إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في دولة الإمارات.
بنك دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2020
مشروع "عابر"... ما الفوائد الاقتصادية من إطلاق عملة رقمية موحدة بين الإمارات والسعودية؟
1 ديسمبر 2020, 18:45 GMT
وأوضح أنه من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية، قام البنك بتوقيع اتفاقية مع شركتي "جي42 كلاود" و"آر3" لتدشين تنفيذ استراتيجيته، مؤكدًا أنه "تم اختيار الأولى لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم الثانية الخدمات التكنولوجية".
وأشار بيان المركزي الإماراتي إلى أن المرحلة الأولى للاستراتيجية سوف تركز على ثلاث ركائز رئيسية، هي "الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية، والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند، التي تعد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، بالإضافة إلى العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية، لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات".

وتوقع البيان اكتمال المرحلة الأولى من استراتيجيته للعملة الرقمية، في غضون الأشهر الـ12 إلى الـ 15 المقبلة.

وتأتي هذه الاستراتيجية بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي من ضمنها مشروع "عابر" مع البنك المركزي السعودي خلال 2020، والتي أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنكين المركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود.
طالع أيضا: بحثا عن ملاذ آمن.. الروس يقبلون على تسييل عملات رقمية في الإمارات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:03 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала