https://sputnikarabic.ae/20230324/الدفاع-الروسية-أمريكا-استخدمت-300-طن-من-اليورانيوم-المنضب-في-حرب-العراق-1075091694.html
الدفاع الروسية: مدينة عربية أصبحت مثل هيروشيما وناغازاكي بسب قصفها باليورانيوم المنضب الأمريكي
الدفاع الروسية: مدينة عربية أصبحت مثل هيروشيما وناغازاكي بسب قصفها باليورانيوم المنضب الأمريكي
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية استخدمت ما لا يقل عن 300 طن من اليورانيوم المنضب، كاشفة عن نتيجة استخدام هذا السلاح على الشعب العراقي... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T11:05+0000
2023-03-24T11:05+0000
2023-03-24T11:54+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
العراق
روسيا
العالم العربي
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وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت خلال غزو العراق (2003-2004) ما لا يقل عن 300 طن من اليورانيوم المنضب، ونتيجة لذلك أصبح الوضع الإشعاعي في مدينة الفلوجة أسوأ مما كان عليه في هيروشيما وناجازاكي.وبحسب كيريلوف، ونتيجة استخدام هذه القذائف، فإن الوضع الإشعاعي في مدينة الفلوجة كان "أسوأ بكثير مما كان عليه في مدينتي هيروشيما وناغازاكي" بعد التفجيرات النووية الأمريكية: "لا تزال هذه المدينة تسمى تشيرنوبيل الثانية".وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي في وقت سابق إن لندن ستنقل ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترسل ذخائر اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، لكنها واثقة من أنها لا تشكل تهديدا إشعاعيا، وحسب قوله، فهذه "أسلحة من النوع التقليدي وقد استخدمت منذ عقود".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه إذا حدث ذلك، فسوف ينتهي بشكل سيء بالنسبة للندن. ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، استخدام قذائف اليورانيوم المنضب بأنه مظهر من مظاهر الإبادة الجماعية ضد السكان الذين تُستخدم ضدهم هذه الأسلحة.
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https://sputnikarabic.ae/20230324/الدفاع-الروسية-دول-الناتو-فقط-استخدمت-ذخيرة-اليورانيوم-المنضب-في-النزاعات-المسلحة-1075091125.html
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العراق, روسيا, العالم العربي
العراق, روسيا, العالم العربي
الدفاع الروسية: مدينة عربية أصبحت مثل هيروشيما وناغازاكي بسب قصفها باليورانيوم المنضب الأمريكي
11:05 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 11:54 GMT 24.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية استخدمت ما لا يقل عن 300 طن من اليورانيوم المنضب، كاشفة عن نتيجة استخدام هذا السلاح على الشعب العراقي وتبعاته الخطيرة.
وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت خلال غزو العراق (2003-2004) ما لا يقل عن 300 طن من اليورانيوم المنضب، ونتيجة لذلك أصبح الوضع الإشعاعي في مدينة الفلوجة أسوأ مما كان عليه في هيروشيما وناجازاكي.
"في 2003-2004، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق واسع مثل هذه الذخيرة في توجيه ضربات على أهداف في المدن العراقية: العمارة، بغداد، البصرة، كربلاء، الفلوجة. إجمالا، ووفقاً للأمم المتحدة، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية ما لا يقل عن 300 طن من اليورانيوم المنضب في العراق".
إيغور كيريلوف
قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية
وبحسب كيريلوف، ونتيجة استخدام هذه القذائف، فإن الوضع الإشعاعي في مدينة الفلوجة كان "أسوأ بكثير مما كان عليه في مدينتي هيروشيما وناغازاكي" بعد التفجيرات النووية الأمريكية: "لا تزال هذه المدينة تسمى تشيرنوبيل الثانية".
"وفقا للحكومة العراقية في عام 2005 ارتفع معدل الإصابة بالسرطان في البلاد نتيجة لاستخدام ذخائر اليورانيوم المنضب من 40 إلى 1600 حالة لكل مائة ألف نسمة. وفي هذا الصدد، رفعت بغداد دعوى قضائية رسمية لدى محكمة التحكيم الدولية في ستوكهولم في 26 كانون الأول 2020 ضد واشنطن، مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها".
إيغور كيريلوف
قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية
وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي في وقت سابق إن لندن ستنقل ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترسل ذخائر اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، لكنها واثقة من أنها لا تشكل تهديدا إشعاعيا، وحسب قوله، فهذه "أسلحة من النوع التقليدي وقد استخدمت منذ عقود".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلقا على التصريحات البريطانية، إن روسيا ستضطر إلى الرد إذا بدأ الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه إذا حدث ذلك، فسوف ينتهي بشكل سيء بالنسبة للندن. ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، استخدام قذائف اليورانيوم المنضب بأنه مظهر من مظاهر الإبادة الجماعية ضد السكان الذين تُستخدم ضدهم هذه الأسلحة.