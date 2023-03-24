https://sputnikarabic.ae/20230324/الدفاع-الروسية-تحييد-نحو-400-جندي-أوكراني-في-اتجاه-دونيتسك-خلال-الـ24-الساعة-الأخيرة-1075092953.html
الدفاع الروسية: تحييد نحو 400 جندي أوكراني في اتجاه دونيتسك خلال الـ24 الساعة الأخيرة
الدفاع الروسية: تحييد نحو 400 جندي أوكراني في اتجاه دونيتسك خلال الـ24 الساعة الأخيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من تحييد نحو 400 جندي أوكراني في اتجاه دونيتسك، بالإضافة إلى تدمير عدة آليات عسكرية خلال الـ24 الساعة الأخيرة. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T11:50+0000
2023-03-24T11:50+0000
2023-03-24T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الدفاع اليومي: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة لوحدات مجموعة القوات "الجنوبية"، والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم تحييد أكثر من 380 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة واحدة ومركبتي قتال مشاة وعشر مركبات وشاحنة بيك آب، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" خلال يوم واحد".وبحسب الإدارة العسكرية الروسية، في اتجاه كوبيانسك، استهدفت عمليات نشطة للقوات، وضربات جوية وقصف مدفعي للمجموعة "الغربية"، جنود العدو ومعداته في منطقة دفورتشنايا وسينكوفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، وكذلك في منطقة نوفوسيلوفسكي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتابع البيان: "بلغت خسائر العدو في هذه المناطق يوميا أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، وشاحنتين صغيرتين ومدافع هاوتزر D-30، بالإضافة إلى قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع".
https://sputnikarabic.ae/20230324/الدفاع-الروسية-دول-الناتو-فقط-استخدمت-ذخيرة-اليورانيوم-المنضب-في-النزاعات-المسلحة-1075091125.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تحييد نحو 400 جندي أوكراني في اتجاه دونيتسك خلال الـ24 الساعة الأخيرة
11:50 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 24.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من تحييد نحو 400 جندي أوكراني في اتجاه دونيتسك، بالإضافة إلى تدمير عدة آليات عسكرية خلال الـ24 الساعة الأخيرة.
وجاء في بيان الدفاع اليومي: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة لوحدات مجموعة القوات "الجنوبية"، والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم تحييد أكثر من 380 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة واحدة ومركبتي قتال مشاة وعشر مركبات وشاحنة بيك آب، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" خلال يوم واحد".
ووفقا للبيان، فقد تمكنت قوات تجمع "المركز" للقوات المسلحة الروسية في اتجاه كراسني ليمان من القضاء على ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 قطع من المعدات في يوم واحد.
وبحسب الإدارة العسكرية الروسية، في اتجاه كوبيانسك، استهدفت عمليات نشطة للقوات، وضربات جوية وقصف مدفعي للمجموعة "الغربية"، جنود العدو ومعداته في منطقة دفورتشنايا وسينكوفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، وكذلك في منطقة نوفوسيلوفسكي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
"تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبتين ومدفع هاوتزر "دي-20".
وتابع البيان: "بلغت خسائر العدو في هذه المناطق يوميا أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، وشاحنتين صغيرتين ومدافع هاوتزر D-30، بالإضافة إلى قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع".