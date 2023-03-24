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الدفاع الروسية: دول الناتو فقط استخدمت ذخيرة اليورانيوم المنضب في النزاعات المسلحة
الدفاع الروسية: دول الناتو فقط استخدمت ذخيرة اليورانيوم المنضب في النزاعات المسلحة
أعلن رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن دول الناتو فقط استخدمت ذخيرة اليورانيوم المنضب في النزاعات... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T10:36+0000
2023-03-24T11:43+0000
روسيا
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وقال كيريلوف خلال إحاطة صحفية إن "ذخيرة اليورانيوم المنضب في النزاعات المسلحة كانت تستخدم حصريًا من قبل دول الناتو".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الناتو أطلق حوالى 40 ألف قذيفة تحوي اكثر من 15 طنا من اليورانيوم المنضب خلال قصف يوغوسلافيا. وتابع بالقول: "من الضروري التذكير باستخدام قوات الناتو للذخيرة الجوية مع اليورانيوم المستنفد أثناء قصف يوغوسلافيا خلال عام 1999، حيث تم استخدام حوالي 000 40 مقذوف جوي خارق للدروع بكمية إجمالية من اليورانيوم المستنفد تزيد عن 15 طناً في وقال كيريلوف "أراضي هذا البلد".وقال كيريلوف: "على الرغم من أن استخدام مثل هذه الذخيرة (اليورانيوم المنضب) سيسبب ضررًا بالغاً لسلامة القوات المسلحة الأوكرانية والسكان المدنيين على حد سواء، إلا أن دول الناتو، لا سيما المملكة المتحدة، مستعدة لتزويد كييف بمثل هذا النوع من الأسلحة".وأوضح الكيريلوف: " مركبات اليورانيوم تبقى في التربة لفترة طويلة وتحتفظ بخطر الآثار السلبية على الناس والحيوانات والمحاصيل"، مضيفا أنه " على الرغم من أن استخدام مثل هذه الذخائر اليورانيوم المنضب سيتسبب في ضرر جسيم على صحة جنود القوات المسلحة الأوكرانية والسكان المدنيين، فإن دول الناتو، ولا سيما المملكة المتحدة، تعرب عن استعدادها لتزويد نظام كييف بهذا النوع من الأسلحة ".
https://sputnikarabic.ae/20230323/ما-هو-اليورانيوم-المنضب-ولماذا-يمثل-استخدامه-خطرا-كبيرا-1075074550.html
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روسيا

الدفاع الروسية: دول الناتو فقط استخدمت ذخيرة اليورانيوم المنضب في النزاعات المسلحة

10:36 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 11:43 GMT 24.03.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم "قاتلوا من أجل الوطن الأم"
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلن رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي بالقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، أن دول الناتو فقط استخدمت ذخيرة اليورانيوم المنضب في النزاعات المسلحة.
وقال كيريلوف خلال إحاطة صحفية إن "ذخيرة اليورانيوم المنضب في النزاعات المسلحة كانت تستخدم حصريًا من قبل دول الناتو".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الناتو أطلق حوالى 40 ألف قذيفة تحوي اكثر من 15 طنا من اليورانيوم المنضب خلال قصف يوغوسلافيا.
وتابع بالقول: "من الضروري التذكير باستخدام قوات الناتو للذخيرة الجوية مع اليورانيوم المستنفد أثناء قصف يوغوسلافيا خلال عام 1999، حيث تم استخدام حوالي 000 40 مقذوف جوي خارق للدروع بكمية إجمالية من اليورانيوم المستنفد تزيد عن 15 طناً في وقال كيريلوف "أراضي هذا البلد".
اليورانيوم المنضب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
ما هو اليورانيوم المنضب ولماذا يمثل استخدامه خطرا كبيرا
أمس, 16:14 GMT
وقال كيريلوف: "على الرغم من أن استخدام مثل هذه الذخيرة (اليورانيوم المنضب) سيسبب ضررًا بالغاً لسلامة القوات المسلحة الأوكرانية والسكان المدنيين على حد سواء، إلا أن دول الناتو، لا سيما المملكة المتحدة، مستعدة لتزويد كييف بمثل هذا النوع من الأسلحة".
وأوضح الكيريلوف: " مركبات اليورانيوم تبقى في التربة لفترة طويلة وتحتفظ بخطر الآثار السلبية على الناس والحيوانات والمحاصيل"، مضيفا أنه " على الرغم من أن استخدام مثل هذه الذخائر اليورانيوم المنضب سيتسبب في ضرر جسيم على صحة جنود القوات المسلحة الأوكرانية والسكان المدنيين، فإن دول الناتو، ولا سيما المملكة المتحدة، تعرب عن استعدادها لتزويد نظام كييف بهذا النوع من الأسلحة ".
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