https://sputnikarabic.ae/20230324/الدفاع-الصينية-على-واشنطن-وقف-استفزازاتها-في-بحر-الصين-وإلا-ستتحمل-عواقب-وخيمة-1075086098.html

الدفاع الصينية: على واشنطن وقف استفزازاتها في بحر الصين وإلا ستتحمل عواقب وخيمة

الدفاع الصينية: على واشنطن وقف استفزازاتها في بحر الصين وإلا ستتحمل عواقب وخيمة

حذرت الصين الولايات المتحدة مما وصفته بـ "الاستفزازات الأمريكية" بعد التدخل العسكري الثاني في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T08:23+0000

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بكين- سبوتنيك. وفقا لتصريحات له، أكد تيان جونلي، المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي في جيش التحرير الشعبي الصيني، أن بكين تطالب الولايات المتحدة بوقف استفزازاتها.وقال تيان: "المدمرة الأمريكية المزودة بالصواريخ الموجهة يو إس إس ميليوس، دخلت المياه الإقليمية لجزر شيشا الصينية مرة أخرى في 24 مارس دون إذن من الحكومة الصينية، مما يقوض السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".وأشار المتحدث إلى أن تصرفات الجيش الأمريكي أصبحت تمثل "انتهاكًا صارخًا لسيادة الصين وأمنها وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".ووعد بأن يتخذ جيش التحرير الشعبي جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة وأمن البلاد، وكذلك للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.تتنازع بكين حول ملكية عدد من الجزر الغنية بالهيدروكربون في بحر الصين الجنوبي، مع العديد من دول آسيا والمحيط الهادئ، وتشمل الأراضي أرخبيل باراسيل، وجزر سبراتلي، وسكاربورو شول.وفقًا للمحكمة، فإن الأراضي المتنازع عليها في أرخبيل سبراتلي لا تعتبر جزرًا بالمعنى القانوني، ولكنها بالأحرى صخور أو ارتفاعات منخفضة المد والجزر لا تشكل منطقة اقتصادية خالصة، فيما قالت بكين إنها لا تعتبر قرار المحكمة صحيحًا ولا تعترف به.طالع أيضا: جون كيربي: خطوط الاتصال العسكرية بين الولايات المتحدة والصين لا تزال مغلقة

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