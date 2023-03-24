https://sputnikarabic.ae/20230324/السعودية-تعلن-تخصيص-أكثر-من-80-مليار-دولار-لتنفيذ-مشاريع-مائية-1075094404.html
السعودية تعلن تخصيص أكثر من 80 مليار دولار لتنفيذ مشاريع مائية
السعودية تعلن تخصيص أكثر من 80 مليار دولار لتنفيذ مشاريع مائية
أعلنت المملكة العربية السعودية تخصيص ميزانية ضخمة تجاوزت 80 مليار دولار، لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T12:29+0000
2023-03-24T12:29+0000
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جاء ذلك خلال كلمة السعودية، الخميس، في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي يعقد في نيويورك خلال الفترة من (22 - 24 ) مارس 2023.وتبنت المملكة الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 في عام 2018، للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها.تتضمن الاستراتيجية 10 برامج، منها إشراك القطاع الخاص في الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي والذي يركز على تجميع أصول الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي لخصخصتها.تشهد متطلبات المياه في المملكة التي قُدرت عام 2015 بحوالي 24.8 مليار متر مكعب، زيادة سنوية ثابتة بنسبة 7%.ويمثل قطاع الزراعة فيها المستهلك الأكبر للمياه في المملكة، بنسبة 84% من إجمالي الطلب على المياه.
https://sputnikarabic.ae/20220819/السعودية-تستضيف-المؤتمر-الدولي-لمستقبل-صناعة-تحلية-المياه--1066605256.html
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سبوتنيك عربي
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار
السعودية تعلن تخصيص أكثر من 80 مليار دولار لتنفيذ مشاريع مائية
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أعلنت المملكة العربية السعودية تخصيص ميزانية ضخمة تجاوزت 80 مليار دولار، لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمة السعودية
، الخميس، في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي يعقد في نيويورك خلال الفترة من (22 - 24 ) مارس 2023.
وتبنت المملكة
الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 في عام 2018، للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها.
تتضمن الاستراتيجية 10 برامج، منها إشراك القطاع الخاص في الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي والذي يركز على تجميع أصول الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي لخصخصتها.
تشهد متطلبات المياه في المملكة التي قُدرت عام 2015 بحوالي 24.8 مليار متر مكعب، زيادة سنوية ثابتة بنسبة 7%.
ويمثل قطاع الزراعة فيها المستهلك الأكبر للمياه
في المملكة، بنسبة 84% من إجمالي الطلب على المياه.