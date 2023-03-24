https://sputnikarabic.ae/20230324/الكرملين-الدول-الغربية-تمارس-ضغوطًا-قاسية-على-الدول-التي-لا-تنضم-إلى-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1075090757.html

الكرملين: الغرب يمارس ضغوطا قاسية على الدول التي لا تشارك بالعقوبات على روسيا

الكرملين: الغرب يمارس ضغوطا قاسية على الدول التي لا تشارك بالعقوبات على روسيا

صرح المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن دول الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، تمارس ضغوطًا وحشية على الدول التي لا تنضم إلى العقوبات... 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T10:25+0000

2023-03-24T10:25+0000

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روسيا

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وقال بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية: "ليس بجديد أن دول الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تمارس ضغوطا وحشية غير مقنعة على عدد من الدول التي لا تنضم إلى القيود غير القانونية التي تم فرضها على بلدنا".وفي سياق آخر، فإن الولايات المتحدة تواصل التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولا يمكن لروسيا التغاضي عن هذا الأمر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدول الغربية تفاقم ضغطها على الدول التي لم تفرض عقوبات على روسيا.وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لا يمكنها التغاضي عن هذا الأمر، مضيفا: "نحن واثقون من أن الدولة البيلاروسية مستقرة وقوية وقادرة على منع أولئك الذين يريدون التدخل في شؤونهم الداخلية".

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