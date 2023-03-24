https://sputnikarabic.ae/20230324/الكرملين-الدول-الغربية-تمارس-ضغوطًا-قاسية-على-الدول-التي-لا-تنضم-إلى-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1075090757.html
الكرملين: الغرب يمارس ضغوطا قاسية على الدول التي لا تشارك بالعقوبات على روسيا
الكرملين: الغرب يمارس ضغوطا قاسية على الدول التي لا تشارك بالعقوبات على روسيا
صرح المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن دول الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، تمارس ضغوطًا وحشية على الدول التي لا تنضم إلى العقوبات... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T10:25+0000
2023-03-24T10:25+0000
2023-03-24T10:33+0000
روسيا
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وقال بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية: "ليس بجديد أن دول الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تمارس ضغوطا وحشية غير مقنعة على عدد من الدول التي لا تنضم إلى القيود غير القانونية التي تم فرضها على بلدنا".وفي سياق آخر، فإن الولايات المتحدة تواصل التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولا يمكن لروسيا التغاضي عن هذا الأمر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدول الغربية تفاقم ضغطها على الدول التي لم تفرض عقوبات على روسيا.وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لا يمكنها التغاضي عن هذا الأمر، مضيفا: "نحن واثقون من أن الدولة البيلاروسية مستقرة وقوية وقادرة على منع أولئك الذين يريدون التدخل في شؤونهم الداخلية".
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روسيا
الكرملين: الغرب يمارس ضغوطا قاسية على الدول التي لا تشارك بالعقوبات على روسيا
10:25 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 10:33 GMT 24.03.2023) تابعنا عبر
صرح المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن دول الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة، تمارس ضغوطًا وحشية على الدول التي لا تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية: "ليس بجديد أن دول الغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تمارس ضغوطا وحشية غير مقنعة على عدد من الدول التي لا تنضم إلى القيود غير القانونية التي تم فرضها على بلدنا".
وأضاف بيسكوف قائلا: "يمكنك أن ترى ذلك فالدول تتحدث عن ذلك. لسوء الحظ، علينا أن نواجه مثل هذا الهجوم. وهذا بالطبع يتطلب اهتمامًا خاصًا من جانبنا ومن جانب هذه الدول نفسها. نواصل اتصالاتنا الوثيقة مع شركائنا من أجل التقليل من المخاطر".
وفي سياق آخر، فإن الولايات المتحدة تواصل التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولا يمكن لروسيا التغاضي عن هذا الأمر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدول الغربية تفاقم ضغطها على الدول التي لم تفرض عقوبات على روسيا.
وأفاد يبسكوف للصحفيين تعليقا على تعيين الممثل الخاص للولايات المتحدة للتعاون مع بيلاروس: "من المؤكد أن الولايات المتحدة تواصل التدخل الفعلي والمباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية لمختلف الدول، بما في ذلك بيلاروس. وهذا تدخل في الشؤون الداخلية. الأمر بالطبع، يتطلب اهتماما خاصا، في المقام الأول من أصدقائنا البيلاروسيين".
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لا يمكنها التغاضي عن هذا الأمر، مضيفا: "نحن واثقون من أن الدولة البيلاروسية مستقرة وقوية وقادرة على منع أولئك الذين يريدون التدخل في شؤونهم الداخلية".