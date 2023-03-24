https://sputnikarabic.ae/20230324/المدفعية-الروسية-تفشل-محاولة-اختراق-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1075082014.html
القوات الروسية تكشف وتدمر مجموعتين تخريبيتين أوكرانيتين على محور كوبيانسك
القوات الروسية تكشف وتدمر مجموعتين تخريبيتين أوكرانيتين على محور كوبيانسك
كشفت القوات المسلحة الروسية ودمرت مجموعتين أوكرانيتين للاستطلاع والتخريب على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وفقا لتصريحات ضابط المركز الصحفي لمجموعة "الغرب"... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T02:19+0000
2023-03-24T02:19+0000
2023-03-24T02:44+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بولوفودوف اليوم الجمعة للوكالة: "خلال اليوم، على محور كوبيانسك، كشفت مجموعة قوات "الغرب" ودمرت مجموعتين من مجموعات الاستطلاع والتخريب للعدو من اللواءين الميكانيكيين المنفصلين 14 و92".وأضاف الضابط الروسي، أن "طواقم مدافع "غياتينت" لم تسمح للعدو بنقل الاحتياطيات إلى منطقة قرية دفوريتشنويه. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة العدو بالقرب من قرية كيسلوفكا بواسطة بطارية بقذائف هاون "ساني" 120 ملم".هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230323/رئيس-الأركان-الأمريكي-علينا-مضاعفة-ميزانيتها-الدفاعية-إذا-انهار-النظام-العالمي-بسبب-أحداث-أوكرانيا-1075078233.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الروسية تكشف وتدمر مجموعتين تخريبيتين أوكرانيتين على محور كوبيانسك
02:19 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 02:44 GMT 24.03.2023) تابعنا عبر
حصري
كشفت القوات المسلحة الروسية ودمرت مجموعتين أوكرانيتين للاستطلاع والتخريب على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وفقا لتصريحات ضابط المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" العسكرية المشاركة في العملية الخاصة، يفغيني بولوفودوف، لوكالة "سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك
. وقال بولوفودوف اليوم الجمعة للوكالة: "خلال اليوم، على محور كوبيانسك، كشفت مجموعة قوات "الغرب" ودمرت مجموعتين من مجموعات الاستطلاع والتخريب للعدو من اللواءين الميكانيكيين المنفصلين 14 و92".
وأضاف الضابط الروسي، أن "طواقم مدافع "غياتينت" لم تسمح للعدو بنقل الاحتياطيات إلى منطقة قرية دفوريتشنويه. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة العدو بالقرب من قرية كيسلوفكا بواسطة بطارية بقذائف هاون "ساني" 120 ملم".
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.