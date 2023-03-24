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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/المدفعية-الروسية-تفشل-محاولة-اختراق-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1075082014.html
القوات الروسية تكشف وتدمر مجموعتين تخريبيتين أوكرانيتين على محور كوبيانسك
القوات الروسية تكشف وتدمر مجموعتين تخريبيتين أوكرانيتين على محور كوبيانسك
كشفت القوات المسلحة الروسية ودمرت مجموعتين أوكرانيتين للاستطلاع والتخريب على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وفقا لتصريحات ضابط المركز الصحفي لمجموعة "الغرب"... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T02:19+0000
2023-03-24T02:44+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بولوفودوف اليوم الجمعة للوكالة: "خلال اليوم، على محور كوبيانسك، كشفت مجموعة قوات "الغرب" ودمرت مجموعتين من مجموعات الاستطلاع والتخريب للعدو من اللواءين الميكانيكيين المنفصلين 14 و92".وأضاف الضابط الروسي، أن "طواقم مدافع "غياتينت" لم تسمح للعدو بنقل الاحتياطيات إلى منطقة قرية دفوريتشنويه. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة العدو بالقرب من قرية كيسلوفكا بواسطة بطارية بقذائف هاون "ساني" 120 ملم".هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230323/رئيس-الأركان-الأمريكي-علينا-مضاعفة-ميزانيتها-الدفاعية-إذا-انهار-النظام-العالمي-بسبب-أحداث-أوكرانيا-1075078233.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الروسية تكشف وتدمر مجموعتين تخريبيتين أوكرانيتين على محور كوبيانسك

02:19 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 02:44 GMT 24.03.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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كشفت القوات المسلحة الروسية ودمرت مجموعتين أوكرانيتين للاستطلاع والتخريب على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وفقا لتصريحات ضابط المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" العسكرية المشاركة في العملية الخاصة، يفغيني بولوفودوف، لوكالة "سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك. وقال بولوفودوف اليوم الجمعة للوكالة: "خلال اليوم، على محور كوبيانسك، كشفت مجموعة قوات "الغرب" ودمرت مجموعتين من مجموعات الاستطلاع والتخريب للعدو من اللواءين الميكانيكيين المنفصلين 14 و92".
رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
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أمس, 19:34 GMT
وأضاف الضابط الروسي، أن "طواقم مدافع "غياتينت" لم تسمح للعدو بنقل الاحتياطيات إلى منطقة قرية دفوريتشنويه. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة العدو بالقرب من قرية كيسلوفكا بواسطة بطارية بقذائف هاون "ساني" 120 ملم".
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
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