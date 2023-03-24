https://sputnikarabic.ae/20230324/الولايات-المتحدة-تقول-إنها-ستحمي-أفرادها-في-سوريا-بعد-هجوم-مميت-1075101905.html
الولايات المتحدة تقول إنها ستحمي أفرادها في سوريا بعد هجوم مميت
الولايات المتحدة تقول إنها ستحمي أفرادها في سوريا بعد هجوم مميت
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، انها ستحمي أفرادها في سوريا بعد أن نفذ الجيش الأمريكي، مساء أمس، ضربات جوية ضد ما زعم أنها قوات مدعومة من إيران... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T14:30+0000
2023-03-24T14:30+0000
2023-03-24T14:30+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102129/24/1021292469_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_b5d91a408345167b21e8c5c88005a1c6.jpg
وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "الضربات الأمريكية في سوريا تهدف إلى حماية الأفراد الأمريكيين في البلاد، حيث لا يزال تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) والجماعات المسلحة المدعومة من إيران يشكلون تهديدا".وأضاف كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، ولا ينبغي لطهران أن تشارك في دعم الهجمات على المنشآت الأمريكية.وتابع "تنظيم داعش والجماعات المسلحة التي تدعمها إيران، لا تزال تشكل تهديدا في سوريا".وصباح اليوم الجمعة، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن القوات المسلحة الأمريكية نفذت غارات جوية على منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني بعد أن هاجمت طائرة إيرانية دون طيار قاعدة للتحالف شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي.وقال أوستن: "بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرت القيادة المركزية الأمريكية بشن غارات جوية دقيقة، الليلة، شرقي سوريا، ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني".قد تؤدي أعمال العنف الأخيرة إلى تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وطهران وسط الجهود المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي.
https://sputnikarabic.ae/20230324/البنتاغون-نفذنا-ضربات-جوية-في-سوريا-ردا-على-هجوم-بطائرة-مسيرة--1075082127.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102129/24/1021292469_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_571a18e3da80084b44277348eea3a51a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة تقول إنها ستحمي أفرادها في سوريا بعد هجوم مميت
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، انها ستحمي أفرادها في سوريا بعد أن نفذ الجيش الأمريكي، مساء أمس، ضربات جوية ضد ما زعم أنها قوات مدعومة من إيران ردا على هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة خمسة جنود أمريكيين.
وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض إن "الضربات الأمريكية في سوريا تهدف إلى حماية الأفراد الأمريكيين في البلاد، حيث لا يزال تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) والجماعات المسلحة المدعومة من إيران يشكلون تهديدا".
وأضاف كيربي في مقابلة
مع شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، ولا ينبغي لطهران أن تشارك في دعم الهجمات على المنشآت الأمريكية.
وتابع "تنظيم داعش والجماعات المسلحة التي تدعمها إيران، لا تزال تشكل تهديدا في سوريا".
وصباح اليوم الجمعة، قال وزير الدفاع الأمريكي
، لويد أوستن، إن القوات المسلحة الأمريكية نفذت غارات جوية على منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني بعد أن هاجمت طائرة إيرانية دون طيار قاعدة للتحالف شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي.
وقال أوستن: "بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرت القيادة المركزية الأمريكية بشن غارات جوية دقيقة، الليلة، شرقي سوريا، ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني".
قد تؤدي أعمال العنف الأخيرة إلى تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وطهران وسط الجهود المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي
.