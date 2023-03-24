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بايدن يعلن تحديث نظام الدفاع الجوي للولايات المتحدة وكندا
بايدن يعلن تحديث نظام الدفاع الجوي للولايات المتحدة وكندا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطابه في البرلمان الكندي، تحديث نظام الدفاع الجوي الأمريكي والكندي. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T20:16+0000
2023-03-24T20:16+0000
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وقال بايدن خلال كلمة أذاعها البيت الأبيض "سوف يتلقى "نوراد" (NORAD) قريباً رادارات من الجيل التالي عبر الأفق لتعزيز قدرات الإنذار المبكر".وبحسب الرئيس الأمريكي، سيتم أيضا تحديث البنية التحتية للرقابة في إطار نظام "NORAD" (برنامج مشترك للرادارات بين كندا والولايات المتحدة) هذا العام.يجمع "NORAD" بين أنظمة الدفاع الجوي لكندا والولايات المتحدة. في يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت السلطات الكندية أنها ستخصص 4.9 مليار دولار كندي (3.77 مليار دولار أمريكي) لتطويرها على مدى السنوات الست المقبلة و40 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين لنشر رادارات عبر الأفق تغطي كلا من المنطقة من الحدود مع الولايات المتحدة إلى الدائرة القطبية الشمالية والأراضي القطبية الشمالية.
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العالم, تعاون, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, نظام الملاحة
العالم, تعاون, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, نظام الملاحة

بايدن يعلن تحديث نظام الدفاع الجوي للولايات المتحدة وكندا

20:16 GMT 24.03.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطابه في البرلمان الكندي، تحديث نظام الدفاع الجوي الأمريكي والكندي.
وقال بايدن خلال كلمة أذاعها البيت الأبيض "سوف يتلقى "نوراد" (NORAD) قريباً رادارات من الجيل التالي عبر الأفق لتعزيز قدرات الإنذار المبكر".
وبحسب الرئيس الأمريكي، سيتم أيضا تحديث البنية التحتية للرقابة في إطار نظام "NORAD" (برنامج مشترك للرادارات بين كندا والولايات المتحدة) هذا العام.
يجمع "NORAD" بين أنظمة الدفاع الجوي لكندا والولايات المتحدة. في يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت السلطات الكندية أنها ستخصص 4.9 مليار دولار كندي (3.77 مليار دولار أمريكي) لتطويرها على مدى السنوات الست المقبلة و40 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين لنشر رادارات عبر الأفق تغطي كلا من المنطقة من الحدود مع الولايات المتحدة إلى الدائرة القطبية الشمالية والأراضي القطبية الشمالية.
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