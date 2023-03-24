https://sputnikarabic.ae/20230324/بعثة-الأمم-المتحدة-تكشف-عن-وقوع-مجازر-بحق-سجناء-روس-في-أوكرانيا-1075104043.html

بعثة الأمم المتحدة تكشف عن وقوع مجازر بحق سجناء روس في أوكرانيا

بعثة الأمم المتحدة تكشف عن وقوع مجازر بحق سجناء روس في أوكرانيا

صرحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، بأنه تم تسجيل ما لا يقل عن 25 حالة مذبحة لأسرى الحرب الروس على أيدي القوات... 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T15:29+0000

2023-03-24T15:29+0000

2023-03-24T15:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أسير

جنود روس

إعدام

أخبار أوكرانيا

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وقالت بوغنر في مؤتمر صخفي بالعاصمة كييف: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء عمليات الإعدام التعسفي لما يصل إلى 25 أسير حرب روسي والذين توقفوا عن القتال على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما قمنا بتوثيقه"، وفق وكالة "فرانس برس".ووفقا لها، فإن عمليات القتل هذه غالبا ما تُرتكب فور أسر الضحايا. وفي الوقت نفسه، لم تعلم بعثتها وقوع أي اضطهاد للجناة من قبل السلطات الأوكرانية.كما ذكرنا سابقا في وزارة الدفاع الروسية، فإن الغالبية العظمى من أسرى الحرب الروس في أوكرانيا يتعرضون للضرب ولا يمكنهم الاتصال بأقاربهم، ويُجبر أكثر من نصفهم على الظهور في مقاطع الفيديو الدعائية. غالبا ما يعود الناس من الأسر مصابين بتشوهات: أسنان مكسورة وكسور في العظام وإصابات أخرى.وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، في وقت سابق، إن موسكو غير راضية للغاية عن رد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على إطلاق النار على أسرى الحرب الروس في دونباس.وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك": "إن القول بأننا غير راضين عن رد الفعل هذا من المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لا يعني شيئا".يشار إلى أنه قد تم تداول مقطع فيديو على الإنترنت في نوفمبر/ تشرين الثاني يظهر ما يبدو أنه إعدام للجنود الروس الذين أسرهم الجنود الأوكرانيون. وأرسلت موسكو مقاطع الفيديو إلى جميع المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مكتب ترك، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

https://sputnikarabic.ae/20221221/موسكو-تدين-رد-فعل-الأمم-المتحدة-غير-الكافي-على-إعدام-أسرى-الحرب-الروس--1071429456.html

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العالم, أسير, جنود روس, إعدام, أخبار أوكرانيا