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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/بعثة-الأمم-المتحدة-تكشف-عن-وقوع-مجازر-بحق-سجناء-روس-في-أوكرانيا-1075104043.html
بعثة الأمم المتحدة تكشف عن وقوع مجازر بحق سجناء روس في أوكرانيا
بعثة الأمم المتحدة تكشف عن وقوع مجازر بحق سجناء روس في أوكرانيا
صرحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، بأنه تم تسجيل ما لا يقل عن 25 حالة مذبحة لأسرى الحرب الروس على أيدي القوات... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T15:29+0000
2023-03-24T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أسير
جنود روس
إعدام
أخبار أوكرانيا
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وقالت بوغنر في مؤتمر صخفي بالعاصمة كييف: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء عمليات الإعدام التعسفي لما يصل إلى 25 أسير حرب روسي والذين توقفوا عن القتال على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما قمنا بتوثيقه"، وفق وكالة "فرانس برس".ووفقا لها، فإن عمليات القتل هذه غالبا ما تُرتكب فور أسر الضحايا. وفي الوقت نفسه، لم تعلم بعثتها وقوع أي اضطهاد للجناة من قبل السلطات الأوكرانية.كما ذكرنا سابقا في وزارة الدفاع الروسية، فإن الغالبية العظمى من أسرى الحرب الروس في أوكرانيا يتعرضون للضرب ولا يمكنهم الاتصال بأقاربهم، ويُجبر أكثر من نصفهم على الظهور في مقاطع الفيديو الدعائية. غالبا ما يعود الناس من الأسر مصابين بتشوهات: أسنان مكسورة وكسور في العظام وإصابات أخرى.وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، في وقت سابق، إن موسكو غير راضية للغاية عن رد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على إطلاق النار على أسرى الحرب الروس في دونباس.وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك": "إن القول بأننا غير راضين عن رد الفعل هذا من المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لا يعني شيئا".يشار إلى أنه قد تم تداول مقطع فيديو على الإنترنت في نوفمبر/ تشرين الثاني يظهر ما يبدو أنه إعدام للجنود الروس الذين أسرهم الجنود الأوكرانيون. وأرسلت موسكو مقاطع الفيديو إلى جميع المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مكتب ترك، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
https://sputnikarabic.ae/20221221/موسكو-تدين-رد-فعل-الأمم-المتحدة-غير-الكافي-على-إعدام-أسرى-الحرب-الروس--1071429456.html
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العالم, أسير, جنود روس, إعدام, أخبار أوكرانيا
العالم, أسير, جنود روس, إعدام, أخبار أوكرانيا

بعثة الأمم المتحدة تكشف عن وقوع مجازر بحق سجناء روس في أوكرانيا

15:29 GMT 24.03.2023
© AFP 2023 / Olga Maltsevaجنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022
جنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / Olga Maltseva
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صرحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، بأنه تم تسجيل ما لا يقل عن 25 حالة مذبحة لأسرى الحرب الروس على أيدي القوات الأوكرانية، لكنها لم تذكر العدد الإجمالي لهذه الحالات.
وقالت بوغنر في مؤتمر صخفي بالعاصمة كييف: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء عمليات الإعدام التعسفي لما يصل إلى 25 أسير حرب روسي والذين توقفوا عن القتال على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما قمنا بتوثيقه"، وفق وكالة "فرانس برس".
ووفقا لها، فإن عمليات القتل هذه غالبا ما تُرتكب فور أسر الضحايا. وفي الوقت نفسه، لم تعلم بعثتها وقوع أي اضطهاد للجناة من قبل السلطات الأوكرانية.
كما قالت بوغنر إنها "قلقة للغاية" بشأن القتل المزعوم لـ 15 سجينا أوكرانيا.
كما ذكرنا سابقا في وزارة الدفاع الروسية، فإن الغالبية العظمى من أسرى الحرب الروس في أوكرانيا يتعرضون للضرب ولا يمكنهم الاتصال بأقاربهم، ويُجبر أكثر من نصفهم على الظهور في مقاطع الفيديو الدعائية. غالبا ما يعود الناس من الأسر مصابين بتشوهات: أسنان مكسورة وكسور في العظام وإصابات أخرى.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، في وقت سابق، إن موسكو غير راضية للغاية عن رد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على إطلاق النار على أسرى الحرب الروس في دونباس.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
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وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك": "إن القول بأننا غير راضين عن رد الفعل هذا من المدافع الرئيسي عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لا يعني شيئا".
يشار إلى أنه قد تم تداول مقطع فيديو على الإنترنت في نوفمبر/ تشرين الثاني يظهر ما يبدو أنه إعدام للجنود الروس الذين أسرهم الجنود الأوكرانيون. وأرسلت موسكو مقاطع الفيديو إلى جميع المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مكتب ترك، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:03 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
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