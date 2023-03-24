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https://sputnikarabic.ae/20230324/بعد-الاشتباه-في-أنهما-فلسطينيين-لائحة-اتهام-ضد-ضابط-إسرائيلي-قتل-ضابطين-بالخطأ-1075088662.html
بعد الاشتباه في أنهما فلسطينيين.. لائحة اتهام ضد ضابط إسرائيلي قتل ضابطين بالخطأ
بعد الاشتباه في أنهما فلسطينيين.. لائحة اتهام ضد ضابط إسرائيلي قتل ضابطين بالخطأ
يعتزم الجيش الإسرائيلي تقديم لائحة اتهام ضد ضابط إسرائيلي تسبب في قتل ضابطين آخرين بالخطأ قرب القدس المحتلة، بعد الاشتباه في أنهما فلسطينيين. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T09:36+0000
2023-03-24T09:36+0000
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وأفادت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية قررت تقديم لائحة اتهام ضد ضابط إسرائيلي رفيع المستوى بعد قتله لضابطين آخرين برتبة رائد بعد الاشتباه في أنهما فلسطينيين اثنين.وأكدت الصحيفة أن واقعة مقتل الضابط الإسرائيلي لزميليه، وقعت في الثاني عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حين خرجت دوريتان إسرائيليتان في محيط قاعدة عسكرية بمنطقة النبي موسى الواقعة ما بين منطقة البحر الميت والقدس المحتلة، للاشتباه بوجود فلسطينيين حاولوا التسلل إليها.واشتبه أحد ضباط الدوريتين بفلسطينيين اثنين فقلتهما على الفور، وتبين أنهما الرائد إيتمار إلهرار والرائد أوفيك أهارون، من وحدته العسكرية، اللذان خرجا معا في مهمة البحث بدون علم مطلق النار بوجود دورية أخرى.وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن مكتب المدعي العسكري يعتزم تقديم لائحة اتهام ضد الضابط الإسرائيلي القاتل وذلك بعد جمع عشرات الشهادات والأدلة الدامغة على قتله لزميليه، واتهامه بالتقصير والإهمال.ويشار إلى أن واقعة قتل ضابط لزميليه جاءت على خلفية تعرض قاعدة عسكرية في النبي موسى للسرقة، ما دفع بالجيش الإسرائيلي إلى إصدار أوامر بالبحث عن السارقين، وفي إحدى دوريات البحث قتل الضابط زميليه بالخطأ.
https://sputnikarabic.ae/20230113/على-خلفية-سرقة-أسلحة-الجيش-الإسرائيلي-يقيل-ضابطا-ويؤدب-آخرين-1072217965.html
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إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, القدس
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, القدس

بعد الاشتباه في أنهما فلسطينيين.. لائحة اتهام ضد ضابط إسرائيلي قتل ضابطين بالخطأ

09:36 GMT 24.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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يعتزم الجيش الإسرائيلي تقديم لائحة اتهام ضد ضابط إسرائيلي تسبب في قتل ضابطين آخرين بالخطأ قرب القدس المحتلة، بعد الاشتباه في أنهما فلسطينيين.
وأفادت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية قررت تقديم لائحة اتهام ضد ضابط إسرائيلي رفيع المستوى بعد قتله لضابطين آخرين برتبة رائد بعد الاشتباه في أنهما فلسطينيين اثنين.
جنود الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
على خلفية سرقة أسلحة... الجيش الإسرائيلي يقيل ضابطا ويؤدب آخرين
13 يناير, 08:03 GMT
وأكدت الصحيفة أن واقعة مقتل الضابط الإسرائيلي لزميليه، وقعت في الثاني عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حين خرجت دوريتان إسرائيليتان في محيط قاعدة عسكرية بمنطقة النبي موسى الواقعة ما بين منطقة البحر الميت والقدس المحتلة، للاشتباه بوجود فلسطينيين حاولوا التسلل إليها.
واشتبه أحد ضباط الدوريتين بفلسطينيين اثنين فقلتهما على الفور، وتبين أنهما الرائد إيتمار إلهرار والرائد أوفيك أهارون، من وحدته العسكرية، اللذان خرجا معا في مهمة البحث بدون علم مطلق النار بوجود دورية أخرى.
وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن مكتب المدعي العسكري يعتزم تقديم لائحة اتهام ضد الضابط الإسرائيلي القاتل وذلك بعد جمع عشرات الشهادات والأدلة الدامغة على قتله لزميليه، واتهامه بالتقصير والإهمال.
ويشار إلى أن واقعة قتل ضابط لزميليه جاءت على خلفية تعرض قاعدة عسكرية في النبي موسى للسرقة، ما دفع بالجيش الإسرائيلي إلى إصدار أوامر بالبحث عن السارقين، وفي إحدى دوريات البحث قتل الضابط زميليه بالخطأ.
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