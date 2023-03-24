https://sputnikarabic.ae/20230324/تحليل-روسيا-وهونغ-كونغ-الوحيدتان-ضمن-الاقتصادات-الكبرى-التي-خفضت-وارداتها-في-2022-1075091480.html
تحليل: روسيا وهونغ كونغ الوحيدتان ضمن الاقتصادات الكبرى التي خفضت وارداتها في 2022
تحليل: روسيا وهونغ كونغ الوحيدتان ضمن الاقتصادات الكبرى التي خفضت وارداتها في 2022
في تحليل للمعلومات الإحصائية الرسمية، أجرته وكالة سبوتنيك، ثبت أن روسيا وهونغ كونغ أصبحا الاقتصادين الكبيرين الوحيدين في العالم اللذين خفضا وارداتهما في عام... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
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موسكو- سبوتنيك. وبحسب الأرقام التي استند إليها التحليل فإن روسيا خفضت وارداتها بنسبة 11.7٪ إلى 259.1 مليار دولار، وبالتالي انتقلت من المرتبة 21 إلى المرتبة 26 بين أكبر المستوردين في العالم.في الوقت نفسه، أصبحت هونغ كونغ، التي خفضت وارداتها بنسبة 11.6٪ لتصل إلى 629.5 مليار دولار، في المرتبة الـ11 بين أكبر مستورد في العالم بعد أن كانت خامس دولة في السابق.وكانت أكبر 5 مستوردين هم الولايات المتحدة (3.3 تريليون دولار) والصين (2.7 تريليون دولار) وألمانيا (1.6 تريليون دولار) واليابان (898 مليار دولار) والمملكة المتحدة (821.9 مليار دولار).كان أسرع نمو في الواردات في تركيا، حيث زادت الدولة مشترياتها بمقدار الثلث لتصل إلى 363.7 مليار دولار، وتقدمت أربع مراتب واحتلت المركز التاسع عشر.كما لاحظ التحليل ارتفاعا كبيرا في الواردات في الهند (+ 25.9٪، وهو ما رفعها إلى المركز التاسع)، والبرازيل (+ 24.6٪، في المركز 25) وماليزيا (+ 23.7٪، في المركز 24).وتضمنت الورقة النهائية للنشر أكبر 30 مستوردًا قاموا بتوفير بياناتهم لشهري يناير وديسمبر بحلول منتصف مارس، تم توفير البيانات بالدولار الأمريكي، في الحالات التي تقدم فيها خدمة إحصائية بيانات بالعملة الوطنية فقط، وتمت إعادة حساب البيانات الشهرية أو السنوية بمتوسط أسعار الصرف للفترة.طالع أيضا: 60 مليار دولار خسائر 9 شركات.. هونغ كونغ على أبواب "ركود اقتصادي"
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https://sputnikarabic.ae/20190815/هونغ-كونغ-تكشف-عن-حزمة-دعم-اقتصادي-بقيمة-24-مليار-دولار-في-مواجهة-الاحتجاجات-1042656867.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا
تحليل: روسيا وهونغ كونغ الوحيدتان ضمن الاقتصادات الكبرى التي خفضت وارداتها في 2022
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في تحليل للمعلومات الإحصائية الرسمية، أجرته وكالة سبوتنيك، ثبت أن روسيا وهونغ كونغ أصبحا الاقتصادين الكبيرين الوحيدين في العالم اللذين خفضا وارداتهما في عام 2022 .
موسكو- سبوتنيك. وبحسب الأرقام التي استند إليها التحليل فإن روسيا
خفضت وارداتها بنسبة 11.7٪ إلى 259.1 مليار دولار، وبالتالي انتقلت من المرتبة 21 إلى المرتبة 26 بين أكبر المستوردين في العالم.
في الوقت نفسه
، أصبحت هونغ كونغ، التي خفضت وارداتها بنسبة 11.6٪ لتصل إلى 629.5 مليار دولار، في المرتبة الـ11 بين أكبر مستورد في العالم بعد أن كانت خامس دولة في السابق.
يأتي ذلك بينما زادت البلدان المستوردة الكبيرة الأخرى مشترياتها من السلع الأجنبية في عام 2022، وارتفع إجمالي الواردات العالمية بنسبة 12.4٪ إلى 20.4 تريليون دولار.
وكانت أكبر 5 مستوردين هم الولايات المتحدة (3.3 تريليون دولار) والصين (2.7 تريليون دولار) وألمانيا (1.6 تريليون دولار) واليابان (898 مليار دولار) والمملكة المتحدة (821.9 مليار دولار).
كان أسرع نمو في الواردات في تركيا، حيث زادت الدولة مشترياتها بمقدار
الثلث لتصل إلى 363.7 مليار دولار، وتقدمت أربع مراتب واحتلت المركز التاسع عشر.
كما لاحظ التحليل ارتفاعا كبيرا في الواردات في الهند (+ 25.9٪، وهو ما رفعها إلى المركز التاسع)، والبرازيل (+ 24.6٪، في المركز 25) وماليزيا (+ 23.7٪، في المركز 24).
وقد استند التحليل إلى البيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية لأكبر 60 اقتصادًا في العالم.
وتضمنت الورقة النهائية للنشر أكبر 30 مستوردًا قاموا بتوفير بياناتهم لشهري يناير وديسمبر بحلول منتصف مارس، تم توفير البيانات بالدولار الأمريكي، في الحالات التي تقدم فيها خدمة إحصائية بيانات بالعملة الوطنية فقط، وتمت إعادة حساب البيانات الشهرية أو السنوية بمتوسط أسعار الصرف للفترة.