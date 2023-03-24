https://sputnikarabic.ae/20230324/ترامب-يهدد-بموت-ودمار-محتملين-إذا-وجهت-إليه-لائحة-اتهام-في-نيويورك-1075109236.html

ترامب يهدد "بموت ودمار محتملين" إذا وجهت إليه لائحة اتهام في نيويورك

ترامب يهدد "بموت ودمار محتملين" إذا وجهت إليه لائحة اتهام في نيويورك

صعّد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من لهجته ضد التحقيق المقام ضده حاليا، ‏والمتهم فيه بدفع أموال إلى ممثلة أفلام إباحية مقابل صمتها عن... 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T18:28+0000

2023-03-24T18:28+0000

2023-03-24T18:28+0000

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وأشار في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إلى "موت ودمار محتملين" إذا تم توجيه الاتهام إليه في القضية.وكتب ترامب متسائلا في منشوره: "أي نوع من الأشخاص من الممكن أن يتهم شخصا آخر، وفي هذه الحالة، الرئيس السابق لأمريكا الذي حصل على أصوات أكثر من أي رئيس حالي في التاريخ، والمرشح الرئيسي (إلى حد بعيد!) لترشيح الحزب الجمهوري، بجريمة، عندما يكون معروفا للجميع أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة، ومعروف أيضا أن الموت والدمار المحتمل في مثل هذه التهمة الزائفة يمكن أن يكون كارثيا على بلدنا؟".وأردف الرئيس الأمريكي السابق: "لماذا ومن سيفعل مثل هذا الشيء؟ إنه مجرد شخص مختل عقليا ومنحط يكره حقا أمريكا!".ولفتت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن منشور ترامب يمثّل إشارته الأكثر وضوحا إلى العنف حتى الآن.وشرح المدعي العام لمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية، ألفين براغ، في تحقيق يتهم الرئيس الأمريكي السابق، بدفع مبلغ 130 ألف دولار إلى ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل عدم حديثها عن علاقتها المزعومة به، وقتما كان مرشحا رئاسيا في عام 2016.وكان دونالد ترامب زعم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي، فيما يتعلق بالتحقيق بشأن دفعه أموالا لإسكات دانيالز، ولكن لم يتم القبض عليه في ذلك اليوم.وخلال إعلانه بشأن احتمالية اعتقاله من جانب السلطات، دعا الرئيس الأمريكي السابق أنصاره إلى "الاحتجاج واستعادة أمتنا"، وفق تعبيره، فيما وصفه البعض بأنه صدى ينذر بالسوء لصرخاته الحاشدة قبل أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، من أجل منع التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي فاز فيها منافسه، جو بايدن.

https://sputnikarabic.ae/20230319/البيت-الأبيض-نراقب-الوضع-عن-كثب-بعد-دعوة-ترامب-أنصاره-للاحتجاج-1074926197.html

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