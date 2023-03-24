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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/خبير-قذائف-اليورانيوم-تصعيد-غربي-غير-مسبوق-1075097714.html
خبير: قذائف اليورانيوم تصعيد غربي غير مسبوق
خبير: قذائف اليورانيوم تصعيد غربي غير مسبوق
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الرئيس الروسي يهدد بردّ نووي على خطوة لندن، عشرون عاما على غزو العراق، شراكة استراتيجية بين بكين وموسكو وواشنطن قلقة من هذا... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T13:43+0000
2023-03-24T13:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: قذائف اليورانيوم تصعيد غربي غير مسبوق
خبير: قذائف اليورانيوم تصعيد غربي غير مسبوق
هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد في حال زودت لندن أوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضّب، فيما حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من صدام نووي محتمل بين روسيا والغرب.حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية"، الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج، قائلا:وعن الغزو الذي تحالفت فيه أكثر من 33 دولة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بذريعة وجود أسلحة دمار شامل في العراق، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الركن الدكتور، عماد علو، قائلا:أمّا الخبير بالقانون الدولي علي التميمي، فقال:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: قذائف اليورانيوم تصعيد غربي غير مسبوق

13:43 GMT 24.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: قذائف اليورانيوم تصعيد غربي غير مسبوق
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شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": الرئيس الروسي يهدد بردّ نووي على خطوة لندن، عشرون عاما على غزو العراق، شراكة استراتيجية بين بكين وموسكو وواشنطن قلقة من هذا التقارب.
هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد في حال زودت لندن أوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضّب، فيما حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من صدام نووي محتمل بين روسيا والغرب.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ "شؤون عسكرية"، الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج، قائلا:

"الخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا برغبتها بتزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضَّب هي خطوة تصعيدية وغير مسبوقة خاصة أن هذه القذائف تترك آثارها على الجنود حتى بعد الموت".

وعن الغزو الذي تحالفت فيه أكثر من 33 دولة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بذريعة وجود أسلحة دمار شامل في العراق،
تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الركن الدكتور، عماد علو، قائلا:

"هناك حقيقة يتجاهلها الجميع وهي أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا على علم بوجود داعش على المناطق الحدودية قبل عام 2014، وهذا يؤكد أنهم تعمدوا غض البصر لجعل العراق يعاني من ويلات وحروب جديدة".

أمّا الخبير بالقانون الدولي علي التميمي، فقال:

"يحق للعراق المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت به بسبب الغزو الامريكي 2003".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:03 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
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