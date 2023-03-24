https://sputnikarabic.ae/20230324/دراسة-روبوت-يهدد-العاملين-في-مهن-معينة-بفقدان-وظائفهم-1075096615.html

دراسة: روبوت يهدد العاملين في مهن معينة بفقدان وظائفهم

دراسة: روبوت يهدد العاملين في مهن معينة بفقدان وظائفهم

تشير دراسة حديثة إلى أن الروبوت المعروف باسم "شات جي بي تي" سيؤثر على الأرجح على وظيفتك إذا كنت تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات. 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T13:37+0000

2023-03-24T13:37+0000

2023-03-24T13:37+0000

منوعات

الأخبار

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة الأمريكية

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فوقفا لموقع "بيزنيس إينسايدر" وجد فريق من الباحثين لدى الشركة المخترعة للروبوت، "أوبن إيه آي"، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل على نماذج لغوية كبيرة قد يؤثر على الأرجح على العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات من أصحاب الدخول العالية، مؤكدين أن معظم الوظائف الأمريكية معرضة لخطر التأثر بالذكاء الاصطناعي.ووفقًا للدراسة، سيكون العاملون الذين يكسبون ما يصل إلى 80 ألف دولار سنويًا أكثر المتضررين من الذكاء الاصطناعي، بينما الوظائف الأخرى التي من المحتمل أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي تشمل المحللين الماليين والمحاسبين والكتاب.وحاولت الدراسة التي أجراها باحثون من "أوبن إيه آي" بالاشتراك مع جامعة بنسلفانيا معرفة كيف يمكن أن يؤثر مثل هذا الروبوت باعتباره أحدث نموذج لمعالجة اللغة والأكثر تقدمًا، على القوى العاملة الأمريكية.لكن التحليل الأعمق وجد أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة قد تؤثر على بعض العاملين أكثر من غيرهم.فمثلا وجدت الدراسة أن أولئك الذين يعملون في وظائف ذات "أجور أعلى" معرضون لخطر التعرض بشكل أكبر من العمال ذوي الأجور المنخفضة - "نتيجة تتعارض مع التقييمات المماثلة للتعرض الكلي للتعلم الآلي".وعن نوعية الوظائف، تقول الدراسة إن الخاصة بـ "صناعات معالجة المعلومات" ، مثل تكنولوجيا المعلومات، هي الأكثر تعرضًا للذكاء الاصطناعي التوليدي، في حين أن الوظائف في "التصنيع والزراعة والتعدين" هي الأقل تعرضًا.وفي النهاية يعترف الباحثون بأن الدراسة ليست مثالية - ولا يُقصد بها أن تكون نهائية، ومع ذلك، فقد خلصوا إلى أنه من الممكن أن تجعل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية "العمل البشري أكثر كفاءة" ، لكن "العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية وغيرها" قد تؤثر على نتائج العمل الفعلية.طالع أيضا: روبوت "شات جي بي تي" يقترح طريقة مثلى للحفاظ على ثروتك من التضخم

https://sputnikarabic.ae/20201020/بلومبرغ-الروبوتات-تهدد-وظائف-800-مليون-شخص-1046903711.html

https://sputnikarabic.ae/20230309/روبوت-شات-جي-بي-تي-يكشف-عن-توقعاته-لمستقبل-الاقتصاد-الروسي-1074521044.html

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