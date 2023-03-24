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مراسل "سبوتنيك": تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء مدينة الحسكة شرقي سوريا
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-العقوبات-الجديدة-ضد-روسيا-تتضمن-إجراءات-ضد-تجاوز-القيود-الحالية-1075080664.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: العقوبات الجديدة ضد روسيا تتضمن إجراءات ضد تجاوز القيود الحالية
رئيسة المفوضية الأوروبية: العقوبات الجديدة ضد روسيا تتضمن إجراءات ضد تجاوز القيود الحالية
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا ستتضمن إجراءات ضد التحايل على القيود الحالية المفروضة. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T00:00+0000
2023-03-24T00:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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بروكسل - سبوتنيك. وقالت أورسولا بعد اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لدينا مجموعة من الإجراءات [العقوبات ضد روسيا] التي تم اتخاذها بالفعل، لكنها بالطبع ليست كافية. وستشمل الحزمة الحادية عشرة من العقوبات أيضًا وبشكل أساسي تدابير ضد الالتفاف [على العقوبات الحالية]".يشار إلى أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، لمنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيه؛ فرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عشر حزم من عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛ إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.وكان مسؤول أوروبي قد صرح لـ "سبوتنيك" يوم 22 مارس/ آذار بأن الأدوات التي في جعبة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا أصبحت محدودة بعد فرض 10 حزم، مشيرا إلى أن التركيز حاليًا داخل الاتحاد يجري على التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء لمكافحة الالتفاف على العقوبات وانتهاكها.وأعلن الاتحاد الأوروبي، في 25 فبراير/ شباط الماضي، فرض الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت 87 شخصًا و34 كيانًا.وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو المتكرر، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول، التي فرضتها؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية وزادت معدلات التضخم في أوروبا والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230301/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-غير-تكتيك-العقوبات-ضد-روسيا-1074165749.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, المفوضية الأوروبية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, المفوضية الأوروبية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

رئيسة المفوضية الأوروبية: العقوبات الجديدة ضد روسيا تتضمن إجراءات ضد تجاوز القيود الحالية

00:00 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 00:04 GMT 24.03.2023)
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Rodion Proca
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا ستتضمن إجراءات ضد التحايل على القيود الحالية المفروضة.
بروكسل - سبوتنيك. وقالت أورسولا بعد اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لدينا مجموعة من الإجراءات [العقوبات ضد روسيا] التي تم اتخاذها بالفعل، لكنها بالطبع ليست كافية. وستشمل الحزمة الحادية عشرة من العقوبات أيضًا وبشكل أساسي تدابير ضد الالتفاف [على العقوبات الحالية]".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الاتحاد الأوروبي غير "تكتيك العقوبات" ضد روسيا
1 مارس, 08:43 GMT
يشار إلى أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، لمنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيه؛ فرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عشر حزم من عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛ إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
وكان مسؤول أوروبي قد صرح لـ "سبوتنيك" يوم 22 مارس/ آذار بأن الأدوات التي في جعبة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا أصبحت محدودة بعد فرض 10 حزم، مشيرا إلى أن التركيز حاليًا داخل الاتحاد يجري على التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء لمكافحة الالتفاف على العقوبات وانتهاكها.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في 25 فبراير/ شباط الماضي، فرض الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت 87 شخصًا و34 كيانًا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال ذلك، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية؛ رغم تأكيد موسكو المتكرر، أن العمليات في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول، التي فرضتها؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية وزادت معدلات التضخم في أوروبا والولايات المتحدة.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
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