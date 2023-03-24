https://sputnikarabic.ae/20230324/رئيس-الوزراء-البلجيكي-يجب-أن-يستعد-الاتحاد-الأوروبي-لجميع-سيناريوهات-القطاع-المصرفي-1075092826.html
رئيس الوزراء البلجيكي: يجب أن يستعد الاتحاد الأوروبي لجميع سيناريوهات القطاع المصرفي
رئيس الوزراء البلجيكي: يجب أن يستعد الاتحاد الأوروبي لجميع سيناريوهات القطاع المصرفي
قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، إن مستويات الأمن في النظام المصرفي للاتحاد الأوروبي كافية حتى الآن، لكن يجب أن يستعد الاتحاد الأوروبي... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T11:54+0000
2023-03-24T11:54+0000
2023-03-24T11:54+0000
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سبوتنيك. وأوضح دي كرو: "نحن نراقب عن كثب مستويات الأمان ومستويات رأس المال والسيولة المتوفرة لدينا على أساس يومي تقريبا لأن لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث".وأوضح رئيس الوزراء إن الاتحاد الأوروبي لا يرى أي "سبب يدعو للقلق" الآن ، مضيفا أنه رغم ذلك لم يكن بإمكان أحد التنبؤ بالسيناريو الذي حدث لبنك وادي السيليكون وشركة "كريدي سويس"المصرفية الاستثمارية.وفي وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، أغلق المنظمون الأمريكيون، بنك سيغنتشر، ومقره نيويورك، وهو مقرض كبير في صناعة العملات الرقمية، في محاولة لمنع انتشار الأزمة المصرفية.وأعلنت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، الاستحواذ على بنك سيغنتشر، وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام، وفق قناة CNBC.وقالت إن المودعين في بنك سيغنتشر سيكون لديهم حق الوصول الكامل إلى ودائعهم، وهي خطوة مماثلة لضمان المودعين في بنك "سيليكون فالي" الذي أعلن إفلاسه قبل ثلاثة أيام.سبق ذلك قرار بإغلاق بنك "سيليكون فالي"، حيث صادر المنظمون ودائعه في أكبر فشل مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 - وثاني أكبر فشل على الإطلاق.
https://sputnikarabic.ae/20230313/بعد-إفلاس-سيليكون-فالي-انهيار-محتمل-لاقتصاد-دول-مرتبطة-بالسوق-الأمريكية-بينها-إسرائيل-ودول-عربية-1074695474.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار بلجيكا اليوم, الأخبار, اقتصاد
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رئيس الوزراء البلجيكي: يجب أن يستعد الاتحاد الأوروبي لجميع سيناريوهات القطاع المصرفي
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قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، إن مستويات الأمن في النظام المصرفي للاتحاد الأوروبي كافية حتى الآن، لكن يجب أن يستعد الاتحاد الأوروبي لجميع السيناريوهات المحتملة بشأن القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي في ضوء انهيار البنوك الأمريكية.
سبوتنيك. وأوضح دي كرو: "نحن نراقب عن كثب مستويات الأمان ومستويات رأس المال والسيولة المتوفرة لدينا على أساس يومي تقريبا لأن لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث".
وأوضح رئيس الوزراء إن الاتحاد الأوروبي لا يرى أي "سبب يدعو للقلق" الآن ، مضيفا أنه رغم ذلك لم يكن بإمكان أحد التنبؤ بالسيناريو الذي حدث لبنك وادي السيليكون
وشركة "كريدي سويس"المصرفية الاستثمارية.
وفي وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، أغلق المنظمون الأمريكيون، بنك سيغنتشر، ومقره نيويورك، وهو مقرض كبير في صناعة العملات الرقمية، في محاولة لمنع انتشار الأزمة المصرفية.
وأعلنت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، الاستحواذ على بنك سيغنتشر، وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام، وفق قناة
CNBC.
وقالت إن المودعين في بنك سيغنتشر سيكون لديهم حق الوصول الكامل إلى ودائعهم، وهي خطوة مماثلة لضمان المودعين في بنك "سيليكون فالي" الذي أعلن إفلاسه قبل ثلاثة أيام.
سبق ذلك قرار بإغلاق بنك "سيليكون فالي
"، حيث صادر المنظمون ودائعه في أكبر فشل مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 - وثاني أكبر فشل على الإطلاق.