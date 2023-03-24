https://sputnikarabic.ae/20230324/رئيس-وزراء-إسبانيا-يجب-على-العالم-الاستماع-إلى-صوت-الصين-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1075103892.html

رئيس وزراء إسبانيا: يجب على العالم الاستماع إلى صوت الصين لإنهاء الأزمة الأوكرانية

رئيس وزراء إسبانيا: يجب على العالم الاستماع إلى صوت الصين لإنهاء الأزمة الأوكرانية

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إن على العالم أن يستمع إلى صوت الصين، ‏من أجل إيجاد مخرج من الأزمة الأوكرانية.‏ 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T15:26+0000

2023-03-24T15:26+0000

2023-03-24T15:26+0000

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جاءت تصريح سانشيز قبل زيارته الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين، الأسبوع المقبل، وفقا لموقع "ياهو" الأمريكي.وقال سانشيز في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع للمجلس الأوروبي: "إن الصين لاعب عالمي، لذا من الواضح أننا يجب أن نستمع إلى صوتها لنرى ما إذا كان بإمكاننا وضع حد لهذه الأزمة بيننا جميعا، ولكي تتمكن أوكرانيا من استعادة وحدة أراضيها".وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قال أمس الخميس، إنه يعتزم مناقشة النزاع الأوكراني، وإمكانية التوصل إلى تسوية سلمية في البلاد مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارته لبكين في الفترة من 30 إلى 31 مارس/ آذار الجاري.وقال سانشيز أمام المفوضية الأوروبية: "زيارة الحكومة الإسبانية إلى الصين الأسبوع المقبل ستكون مهمة... بالتأكيد، أعتقد أنه من المهم معرفة موقف الرئيس الصيني بشكل مباشر بشأن قضية السلام في أوكرانيا".وأضاف سانشيز أنه سيكون على الأوكرانيين تهيئة الظروف لبدء عملية السلام.وأشار سانشيز في تصريحاته إلى أن إسبانيا والصين ستحتفلان بالذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية خلال العام الحالي، وأن الجانبين سيناقشان تنمية العلاقات الثنائية خلال زيارته للصين.وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أصدرت الصين وثيقة من 12 نقطة بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية"، والتي تؤكد على احترام سيادة جميع الدول، ووقف الأعمال العدائية، واستئناف محادثات السلام بين موسكو وكييف.ومن المتوقع أن يركز الاجتماع بين الرئيسين في الغالب على الصراع الدائر في أوكرانيا، إذ وصفت الصين نفسها بأنها "غير منحازة"، وقدمت خطة سلام مكونة من 12 نقطة، بينما دعت إلى وقف شامل لإطلاق النار.

https://sputnikarabic.ae/20230201/إسبانيا-تعتزم-تزويد-أوكرانيا-بعدد-يتراوح-بين-4-و6-دبابات-ليوبارد-1072945729.html

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