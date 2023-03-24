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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/رئيس-وزراء-إسبانيا-يجب-على-العالم-الاستماع-إلى-صوت-الصين-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1075103892.html
رئيس وزراء إسبانيا: يجب على العالم الاستماع إلى صوت الصين لإنهاء الأزمة الأوكرانية
رئيس وزراء إسبانيا: يجب على العالم الاستماع إلى صوت الصين لإنهاء الأزمة الأوكرانية
قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إن على العالم أن يستمع إلى صوت الصين، ‏من أجل إيجاد مخرج من الأزمة الأوكرانية.‏ 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T15:26+0000
2023-03-24T15:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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جاءت تصريح سانشيز قبل زيارته الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين، الأسبوع المقبل، وفقا لموقع "ياهو" الأمريكي.وقال سانشيز في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع للمجلس الأوروبي: "إن الصين لاعب عالمي، لذا من الواضح أننا يجب أن نستمع إلى صوتها لنرى ما إذا كان بإمكاننا وضع حد لهذه الأزمة بيننا جميعا، ولكي تتمكن أوكرانيا من استعادة وحدة أراضيها".وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قال أمس الخميس، إنه يعتزم مناقشة النزاع الأوكراني، وإمكانية التوصل إلى تسوية سلمية في البلاد مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارته لبكين في الفترة من 30 إلى 31 مارس/ آذار الجاري.وقال سانشيز أمام المفوضية الأوروبية: "زيارة الحكومة الإسبانية إلى الصين الأسبوع المقبل ستكون مهمة... بالتأكيد، أعتقد أنه من المهم معرفة موقف الرئيس الصيني بشكل مباشر بشأن قضية السلام في أوكرانيا".وأضاف سانشيز أنه سيكون على الأوكرانيين تهيئة الظروف لبدء عملية السلام.وأشار سانشيز في تصريحاته إلى أن إسبانيا والصين ستحتفلان بالذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية خلال العام الحالي، وأن الجانبين سيناقشان تنمية العلاقات الثنائية خلال زيارته للصين.وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أصدرت الصين وثيقة من 12 نقطة بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية"، والتي تؤكد على احترام سيادة جميع الدول، ووقف الأعمال العدائية، واستئناف محادثات السلام بين موسكو وكييف.ومن المتوقع أن يركز الاجتماع بين الرئيسين في الغالب على الصراع الدائر في أوكرانيا، إذ وصفت الصين نفسها بأنها "غير منحازة"، وقدمت خطة سلام مكونة من 12 نقطة، بينما دعت إلى وقف شامل لإطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20230201/إسبانيا-تعتزم-تزويد-أوكرانيا-بعدد-يتراوح-بين-4-و6-دبابات-ليوبارد-1072945729.html
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أخبار أوكرانيا, الصين, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, الصين, روسيا, العالم

رئيس وزراء إسبانيا: يجب على العالم الاستماع إلى صوت الصين لإنهاء الأزمة الأوكرانية

15:26 GMT 24.03.2023
© AP Photo / Manu Fernandezبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني
© AP Photo / Manu Fernandez
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قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إن على العالم أن يستمع إلى صوت الصين، ‏من أجل إيجاد مخرج من الأزمة الأوكرانية.‏
جاءت تصريح سانشيز قبل زيارته الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين، الأسبوع المقبل، وفقا لموقع "ياهو" الأمريكي.
وقال سانشيز في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع للمجلس الأوروبي: "إن الصين لاعب عالمي، لذا من الواضح أننا يجب أن نستمع إلى صوتها لنرى ما إذا كان بإمكاننا وضع حد لهذه الأزمة بيننا جميعا، ولكي تتمكن أوكرانيا من استعادة وحدة أراضيها".
وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قال أمس الخميس، إنه يعتزم مناقشة النزاع الأوكراني، وإمكانية التوصل إلى تسوية سلمية في البلاد مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارته لبكين في الفترة من 30 إلى 31 مارس/ آذار الجاري.
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وقال سانشيز أمام المفوضية الأوروبية: "زيارة الحكومة الإسبانية إلى الصين الأسبوع المقبل ستكون مهمة... بالتأكيد، أعتقد أنه من المهم معرفة موقف الرئيس الصيني بشكل مباشر بشأن قضية السلام في أوكرانيا".
وأضاف سانشيز أنه سيكون على الأوكرانيين تهيئة الظروف لبدء عملية السلام.
وأشار سانشيز في تصريحاته إلى أن إسبانيا والصين ستحتفلان بالذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية خلال العام الحالي، وأن الجانبين سيناقشان تنمية العلاقات الثنائية خلال زيارته للصين.
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، أصدرت الصين وثيقة من 12 نقطة بعنوان "موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية"، والتي تؤكد على احترام سيادة جميع الدول، ووقف الأعمال العدائية، واستئناف محادثات السلام بين موسكو وكييف.
ومن المتوقع أن يركز الاجتماع بين الرئيسين في الغالب على الصراع الدائر في أوكرانيا، إذ وصفت الصين نفسها بأنها "غير منحازة"، وقدمت خطة سلام مكونة من 12 نقطة، بينما دعت إلى وقف شامل لإطلاق النار.
خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي
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خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
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24 فبراير, 14:01 GMT
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:03 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
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