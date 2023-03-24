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https://sputnikarabic.ae/20230324/زعيم-الحزب-الوطني-التركي-المرشح-للرئاسة-يتعهد-بمغادرة-الناتو-إذا-فاز-بالانتخابات-القادمة-1075081690.html
زعيم الحزب الوطني التركي المرشح للرئاسة يتعهد بمغادرة الناتو إذا فاز بالانتخابات القادمة
زعيم الحزب الوطني التركي المرشح للرئاسة يتعهد بمغادرة الناتو إذا فاز بالانتخابات القادمة
أعلن مرشح الرئاسة التركية، زعيم "الحزب الوطني"، دوغو برينجك، لوكالة "سبوتنيك" عزمه إخراج تركيا من حلف "الناتو" إذا فاز بالانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T01:36+0000
2023-03-24T01:36+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال برينجك: "قرار حزبنا الانسحاب من الناتو، ومبرراته ثقيلة للغاية. وبحسب استطلاعات الرأي فإن 80٪ من الأتراك يعتبرون الولايات المتحدة الأمريكية تهديدًا، و70٪ من الشعب التركي يعتبرون روسيا والصين صديقين".وأضاف: "تحت حكمنا ستنسحب تركيا بالتأكيد من حلف شمال الأطلسي، لأن الناتو يشكل التهديد الوحيد لتركيا".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ستجرى في موعدها المقرر يوم 14 أيار/مايو المقبل.وقال أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي في سياق حديثه عن الانتخابات، إن "شعبنا سيقوم بما يلزم في 14 مايو".
https://sputnikarabic.ae/20230303/ثاني-أكبر-حزب-في-المعارضة-التركية-ينسحب-من-الطاولة-السداسية-ويؤكد-معارضته-لترشيح-كيليشدار-أوغلو-1074280276.html
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الناتو, روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الناتو, روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

زعيم الحزب الوطني التركي المرشح للرئاسة يتعهد بمغادرة الناتو إذا فاز بالانتخابات القادمة

01:36 GMT 24.03.2023
© AFP 2023 / John Thysينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / John Thys
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حصري
أعلن مرشح الرئاسة التركية، زعيم "الحزب الوطني"، دوغو برينجك، لوكالة "سبوتنيك" عزمه إخراج تركيا من حلف "الناتو" إذا فاز بالانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد ووصل إلى سدة الحكم، لأن الحلف " يشكل التهديد الوحيد لتركيا ".
أنقرة - سبوتنيك. وقال برينجك: "قرار حزبنا الانسحاب من الناتو، ومبرراته ثقيلة للغاية. وبحسب استطلاعات الرأي فإن 80٪ من الأتراك يعتبرون الولايات المتحدة الأمريكية تهديدًا، و70٪ من الشعب التركي يعتبرون روسيا والصين صديقين".
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وأضاف: "تحت حكمنا ستنسحب تركيا بالتأكيد من حلف شمال الأطلسي، لأن الناتو يشكل التهديد الوحيد لتركيا".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ستجرى في موعدها المقرر يوم 14 أيار/مايو المقبل.
وقال أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي في سياق حديثه عن الانتخابات، إن "شعبنا سيقوم بما يلزم في 14 مايو".
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