https://sputnikarabic.ae/20230324/زلزال-بقوة-54-درجة-يهز-شمال-غرب-إيران-1075080865.html
زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال غرب إيران
زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال غرب إيران
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر شمال غرب إيران. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T03:33+0000
2023-03-24T03:33+0000
2023-03-24T04:07+0000
إيران
أخبار إيران
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وقال المرصد إن الزلزال وقع على بعد 75 كم شمال مدينة أرومية شمال غرب إيران.وأفاد المرصد أن ما يقرب من 6 ملايين شخص في إيران شعروا بالزلزال على مسافة 200 كيلومتر.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
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إيران, أخبار إيران
زلزال بقوة 5.4 درجة يهز شمال غرب إيران
03:33 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 04:07 GMT 24.03.2023) تابعنا عبر
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر شمال غرب إيران.
وقال المرصد إن الزلزال وقع على بعد 75 كم شمال مدينة أرومية شمال غرب إيران.
وأفاد المرصد أن ما يقرب من 6 ملايين شخص في إيران شعروا بالزلزال على مسافة 200 كيلومتر.