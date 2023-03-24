https://sputnikarabic.ae/20230324/زلزال-قوي-يضرب-شمال-غربي-إيران-وسقوط-عشرات-المصابين-1075100592.html
زلزال قوي يضرب شمال غربي إيران وسقوط عشرات المصابين
زلزال قوي يضرب شمال غربي إيران وسقوط عشرات المصابين
قال أمير عباس جعفري، المدير العام لإدارة شؤون الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية، إن 82 شخصا أصيبوا بجروح جراء الزلزال الذي ضرب مدينة خوي، صباح اليوم... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T13:56+0000
2023-03-24T13:56+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن أمير عباس جعفري، أن 70 شخصا في مدينة سلماس الإيرانية قد توجهوا إلى غرفة الطوارئ بعد الزلزال الذي وقع صباح اليوم، وتم علاج 60 شخصا وغادروا المستشفى، فيما يخضع 10 أشخاص آخرين للمراقبة بسبب إصابات سطحية.وذكرت الوكالة أن 12 شخصا في مدينة خوي الواقعة شمال غربي البلاد قد أصيبوا نتيجة الزلزال، خرج سبعة أشخاص من المستشفى بعد علاج سطحي وخمسة آخرون يعالجون.وأكد المسؤول الإيراني، أمير عباس جعفري، تضرر عدد من الوحدات السكنية، موضحا أنه تم إرسال فرق تقييم مؤسسة الإسكان إلى المنطقة ويقومون بالتحقيق في حجم الخسائر.وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، قد أكد وقوع زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر وقع، فجر اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي في عمق 8 كيلومترات.وكانت مدينة خوي الإيرانية الواقعة شمال غربي البلاد قد تعرضت يوم الخميس إلى زلزال قوي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، حيث وقع الزلزال عند الساعة الثالثة و17 دقيقة عصر اليوم، وفي عمق 16 كم عن السطح.وأفاد بيان مركز رصد الزلازل الإيراني أن الزلزال وقع في مدينة خوي شمالي محافظة أذربيجان الغربية، وهي المحافظة الواقعة شمال غربي إيران، مضيفا أنه تم تحديد بؤرة الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.96 درجة، والعرض الشمالي 38.44 درجة.تعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في إيران، وثمانية قتلى في العراق.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2003، دمر زلزال مدينة بام التاريخية في محافظة كرمان الجنوبية الشرقية، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص على الأقل.وفي يونيو/ حزيران 1990، أسفر زلزال بلغت قوته 7.4 درجة عن مقتل 40 ألف شخص، وإصابة أكثر من 300 ألف وتشريد 500 ألف شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230129/إيران-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-خوي-إلى-7-قتلى-وإصابة-أكثر-من-440-آخرين-1072826579.html
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إيران, العالم, الأخبار, زلزال, طهران, العراق, أخبار العراق اليوم
إيران, العالم, الأخبار, زلزال, طهران, العراق, أخبار العراق اليوم
زلزال قوي يضرب شمال غربي إيران وسقوط عشرات المصابين
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قال أمير عباس جعفري، المدير العام لإدارة شؤون الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية، إن 82 شخصا أصيبوا بجروح جراء الزلزال الذي ضرب مدينة خوي، صباح اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة
إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن أمير عباس جعفري، أن 70 شخصا في مدينة سلماس الإيرانية قد توجهوا إلى غرفة الطوارئ بعد الزلزال الذي وقع صباح اليوم، وتم علاج 60 شخصا وغادروا المستشفى، فيما يخضع 10 أشخاص آخرين للمراقبة بسبب إصابات سطحية.
وذكرت الوكالة أن 12 شخصا في مدينة خوي الواقعة شمال غربي البلاد
قد أصيبوا نتيجة الزلزال، خرج سبعة أشخاص من المستشفى بعد علاج سطحي وخمسة آخرون يعالجون.
وأكد المسؤول الإيراني، أمير عباس جعفري، تضرر عدد من الوحدات السكنية، موضحا أنه تم إرسال فرق تقييم مؤسسة الإسكان إلى المنطقة ويقومون بالتحقيق في حجم الخسائر.
وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، قد أكد وقوع زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر وقع، فجر اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي في عمق 8 كيلومترات.
وكانت مدينة خوي الإيرانية الواقعة شمال غربي البلاد قد تعرضت يوم الخميس إلى زلزال قوي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، حيث وقع الزلزال عند الساعة الثالثة و17 دقيقة عصر اليوم، وفي عمق 16 كم عن السطح.
وأفاد بيان مركز رصد الزلازل الإيراني
أن الزلزال وقع في مدينة خوي شمالي محافظة أذربيجان الغربية، وهي المحافظة الواقعة شمال غربي إيران، مضيفا أنه تم تحديد بؤرة الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.96 درجة، والعرض الشمالي 38.44 درجة.
تعد إيران منطقة نشاط زلزالي قوي، إذ تقع في منطقة تتقاطع بها عدة فوالق رئيسية. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أسفر زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في المنطقة نفسها عن 620 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح
في إيران، وثمانية قتلى في العراق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2003، دمر زلزال مدينة بام التاريخية في محافظة كرمان الجنوبية الشرقية، وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص على الأقل.
وفي يونيو/ حزيران 1990، أسفر زلزال بلغت قوته 7.4 درجة عن مقتل 40 ألف شخص، وإصابة أكثر من 300 ألف وتشريد 500 ألف شمالي البلاد.