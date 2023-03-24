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https://sputnikarabic.ae/20230324/سقوط-مرمى-على-حارس-خلال-التدريبات-1075084426.html
سقوط مرمى على حارس خلال التدريبات
سقوط مرمى على حارس خلال التدريبات
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لسقوط مرمى في ملعب كرة القدم على حارس أفريقي أثناء تمرينات منتخب بلاده. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T07:04+0000
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ونجا جوزيف وولاكوت حارس مرمى غانا من التعرض لإصابة قوية بعد سقوط المرمى عليه خلال تدريبات منخب بلاده.وعاني وولاكوت من آلام قوية للغاية، ليتدخل الجهاز الطبي لمنتخب غانا، من أجل تقديم الإسعافات الأولية له، ومن حسن حظه أنه تحرك إلى الأمام قليلاً قبل ثوان فقط من سقوط الإطار.وأصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم بياناً رسمياً، أكد فيه أنه لا توجد مخاوف طبية كبيرة، لأن اللاعب لا يعاني من أية آلام.
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

سقوط مرمى على حارس خلال التدريبات

07:04 GMT 24.03.2023
© Sputnik . Alexei Danichev /  / الانتقال إلى بنك الصورمباراة ودية بين روسيا وإسبانيا - حارس مرمى الفريق الإسباني دافيد دي خيا
مباراة ودية بين روسيا وإسبانيا - حارس مرمى الفريق الإسباني دافيد دي خيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Alexei Danichev /
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لسقوط مرمى في ملعب كرة القدم على حارس أفريقي أثناء تمرينات منتخب بلاده.
ونجا جوزيف وولاكوت حارس مرمى غانا من التعرض لإصابة قوية بعد سقوط المرمى عليه خلال تدريبات منخب بلاده.
وعاني وولاكوت من آلام قوية للغاية، ليتدخل الجهاز الطبي لمنتخب غانا، من أجل تقديم الإسعافات الأولية له، ومن حسن حظه أنه تحرك إلى الأمام قليلاً قبل ثوان فقط من سقوط الإطار.
وأصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم بياناً رسمياً، أكد فيه أنه لا توجد مخاوف طبية كبيرة، لأن اللاعب لا يعاني من أية آلام.
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