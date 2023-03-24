سقوط مرمى على حارس خلال التدريبات
© Sputnik . Alexei Danichev / / الانتقال إلى بنك الصورمباراة ودية بين روسيا وإسبانيا - حارس مرمى الفريق الإسباني دافيد دي خيا
© Sputnik . Alexei Danichev //
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لسقوط مرمى في ملعب كرة القدم على حارس أفريقي أثناء تمرينات منتخب بلاده.
ونجا جوزيف وولاكوت حارس مرمى غانا من التعرض لإصابة قوية بعد سقوط المرمى عليه خلال تدريبات منخب بلاده.
Goalkeeper Joseph Wollacott was injured today at Baba Yara stadium when the Black Stars was having their first training section ahead of their game against Angola 🇦🇴, Jojo was hit by the movable goalpost when the wind was seriously browning, @GhanaBlackstars pic.twitter.com/07Rzd4bu87— Blankson Kwadwo Agyekum (@KwadwoBlankson) March 21, 2023
وعاني وولاكوت من آلام قوية للغاية، ليتدخل الجهاز الطبي لمنتخب غانا، من أجل تقديم الإسعافات الأولية له، ومن حسن حظه أنه تحرك إلى الأمام قليلاً قبل ثوان فقط من سقوط الإطار.
🚨 Joseph Wollacott 🧤 was injured in Black Stars 🇬🇭 training tonight.— #3Sports (@3SportsGh) March 21, 2023
He was hit by the goal post. Extent of injury unknown.#SportsUltras #3Sports pic.twitter.com/FG6hiBlngr
وأصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم بياناً رسمياً، أكد فيه أنه لا توجد مخاوف طبية كبيرة، لأن اللاعب لا يعاني من أية آلام.