https://sputnikarabic.ae/20230324/سلطات-دونيتسك-الغرب-يدفع-أوكرانيا-إلى-شن-هجوم-مضاد-1075108390.html
دونيتسك: الغرب يدفع أوكرانيا إلى شن هجوم مضاد
دونيتسك: الغرب يدفع أوكرانيا إلى شن هجوم مضاد
صرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن الغرب "يدفع" أوكرانيا لبدء هجوم مضاد. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T18:07+0000
2023-03-24T18:07+0000
2023-03-24T18:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
هجمات
أخبار أوكرانيا
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وقال بوشيلين على الهواء في قناة "روسيا-24" التلفزيونية: "نرى أن الغرب، ولا سيما أمريكا، يدفع الآن نظام كييف لشن هجوم مضاد. هناك حاجة إلى الانتصارات، وهناك حاجة إلى بعض التبريرات، لماذا يتم ضخ مبلغ ضخم من الموارد المالية واللوجستية في الخطة العسكرية".ووفقا له، فإن سلطات الجمهورية ترى بالفعل الاستعدادات لمثل هذا الهجوم المضاد، كييف تقوم بنقل احتياطيات ومعدات إضافية إلى خط التماس.وأضاف، "بالطبع هم يستعدون. بالطبع، نرى تراكم وتحويل نوع معين من قوات الاحتياط، بما في ذلك الاحتياط الذي تم تدريبه في الدول الأوروبية. ونرى أيضًا نقل المعدات. ولكن، هل سيكون مثل هذا هجوم مضاد فخم، أم أنه مجرد دعاية ... بالطبع، القيادة العسكرية لبلدنا تسيطر بشكل كامل على الموقف وهي تتخذ إجراءات قد تعمل حتى على إحباط مثل هذه المحاولات من قبل كييف".
https://sputnikarabic.ae/20230306/الغرب-يمد-الجيش-الأوكراني-بالجسور-المائية-للتغلب-على-العقبات-والتحضير-للهجوم-المضاد--1074371047.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, هجمات, أخبار أوكرانيا
روسيا, هجمات, أخبار أوكرانيا
دونيتسك: الغرب يدفع أوكرانيا إلى شن هجوم مضاد
18:07 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 18:10 GMT 24.03.2023) تابعنا عبر
صرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن الغرب "يدفع" أوكرانيا لبدء هجوم مضاد.
وقال بوشيلين على الهواء في قناة "روسيا-24" التلفزيونية: "نرى أن الغرب، ولا سيما أمريكا، يدفع الآن نظام كييف لشن هجوم مضاد. هناك حاجة إلى الانتصارات، وهناك حاجة إلى بعض التبريرات، لماذا يتم ضخ مبلغ ضخم من الموارد المالية واللوجستية في الخطة العسكرية".
ووفقا له، فإن سلطات الجمهورية ترى بالفعل الاستعدادات لمثل هذا الهجوم المضاد، كييف تقوم بنقل احتياطيات ومعدات إضافية إلى خط التماس.
وأضاف، "بالطبع هم يستعدون. بالطبع، نرى تراكم وتحويل نوع معين من قوات الاحتياط، بما في ذلك الاحتياط الذي تم تدريبه في الدول الأوروبية. ونرى أيضًا نقل المعدات. ولكن، هل سيكون مثل هذا هجوم مضاد فخم، أم أنه مجرد دعاية ... بالطبع، القيادة العسكرية لبلدنا تسيطر بشكل كامل على الموقف وهي تتخذ إجراءات قد تعمل حتى على إحباط مثل هذه المحاولات من قبل كييف".