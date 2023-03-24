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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/سلطات-دونيتسك-الغرب-يدفع-أوكرانيا-إلى-شن-هجوم-مضاد-1075108390.html
دونيتسك: الغرب يدفع أوكرانيا إلى شن هجوم مضاد
دونيتسك: الغرب يدفع أوكرانيا إلى شن هجوم مضاد
صرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن الغرب "يدفع" أوكرانيا لبدء هجوم مضاد. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T18:07+0000
2023-03-24T18:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
هجمات
أخبار أوكرانيا
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وقال بوشيلين على الهواء في قناة "روسيا-24" التلفزيونية: "نرى أن الغرب، ولا سيما أمريكا، يدفع الآن نظام كييف لشن هجوم مضاد. هناك حاجة إلى الانتصارات، وهناك حاجة إلى بعض التبريرات، لماذا يتم ضخ مبلغ ضخم من الموارد المالية واللوجستية في الخطة العسكرية".ووفقا له، فإن سلطات الجمهورية ترى بالفعل الاستعدادات لمثل هذا الهجوم المضاد، كييف تقوم بنقل احتياطيات ومعدات إضافية إلى خط التماس.وأضاف، "بالطبع هم يستعدون. بالطبع، نرى تراكم وتحويل نوع معين من قوات الاحتياط، بما في ذلك الاحتياط الذي تم تدريبه في الدول الأوروبية. ونرى أيضًا نقل المعدات. ولكن، هل سيكون مثل هذا هجوم مضاد فخم، أم أنه مجرد دعاية ... بالطبع، القيادة العسكرية لبلدنا تسيطر بشكل كامل على الموقف وهي تتخذ إجراءات قد تعمل حتى على إحباط مثل هذه المحاولات من قبل كييف".
https://sputnikarabic.ae/20230306/الغرب-يمد-الجيش-الأوكراني-بالجسور-المائية-للتغلب-على-العقبات-والتحضير-للهجوم-المضاد--1074371047.html
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روسيا, هجمات, أخبار أوكرانيا
روسيا, هجمات, أخبار أوكرانيا

دونيتسك: الغرب يدفع أوكرانيا إلى شن هجوم مضاد

18:07 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 18:10 GMT 24.03.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن الغرب "يدفع" أوكرانيا لبدء هجوم مضاد.
وقال بوشيلين على الهواء في قناة "روسيا-24" التلفزيونية: "نرى أن الغرب، ولا سيما أمريكا، يدفع الآن نظام كييف لشن هجوم مضاد. هناك حاجة إلى الانتصارات، وهناك حاجة إلى بعض التبريرات، لماذا يتم ضخ مبلغ ضخم من الموارد المالية واللوجستية في الخطة العسكرية".
ووفقا له، فإن سلطات الجمهورية ترى بالفعل الاستعدادات لمثل هذا الهجوم المضاد، كييف تقوم بنقل احتياطيات ومعدات إضافية إلى خط التماس.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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6 مارس, 09:06 GMT
وأضاف، "بالطبع هم يستعدون. بالطبع، نرى تراكم وتحويل نوع معين من قوات الاحتياط، بما في ذلك الاحتياط الذي تم تدريبه في الدول الأوروبية. ونرى أيضًا نقل المعدات. ولكن، هل سيكون مثل هذا هجوم مضاد فخم، أم أنه مجرد دعاية ... بالطبع، القيادة العسكرية لبلدنا تسيطر بشكل كامل على الموقف وهي تتخذ إجراءات قد تعمل حتى على إحباط مثل هذه المحاولات من قبل كييف".
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:42 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
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