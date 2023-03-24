https://sputnikarabic.ae/20230324/سويسرا-تتحقق-من-تقارير-عن-وجود-مدرعاتها-في-أوكرانيا-1075104196.html
سويسرا تتحقق من تقارير عن وجود مدرعاتها في أوكرانيا
سويسرا تتحقق من تقارير عن وجود مدرعاتها في أوكرانيا
تجري السلطات السويسرية تحقيقا لمعرفة كيف وجدت مركبتان مصفحتان من إنتاج شركة سويسرية، تحت تصرف الجيش الأوكراني. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T15:32+0000
2023-03-24T15:32+0000
2023-03-24T15:32+0000
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سبوتنيك. وقال فابيان ماينفيش، المتحدث الإعلامي لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إن وسائل إعلام سويسرية نشرت، أمس الخميس، صورا لمركبتين مدرعتين من طراز "إيغل 1" شوهدتا في ساحة المعركة في أوكرانيا وسط الصراع العسكري مع روسيا.يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه سويسرا طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة السويسرية إلى أوكرانيا التزاما بمبدأ الحياد.وأوضح ماينفيش أن "سويسرا تواصل توضيح الحقائق، وهي على اتصال حاليا مع ألمانيا في هذا السياق، لكن من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق هذا التحقيق".وأضاف ماينفيش إنه تم تسليم 36 مركبة مدرعة من طراز "إيغل 1" إلى الدنمارك في التسعينيات، وفي عام 2012، قدمت كوبنهاغن طلبا لإعادة تصدير 27 منها إلى شركة ألمانية خاصة.وأضاف أن الدنمارك قالت إنها لم تنقل أيا من المركبات السويسرية دون موافقتها، فيما أكد ماينفيش إن رقم هيكل السيارة فقط هو الذي يسمح بتعقب مصدرها بشكل مؤكد.
https://sputnikarabic.ae/20230323/أوستن-واشنطن-ستزود-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-من-مخزون-البنتاغون-دون-شراء-دبابات-جديدة--1075076222.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, الأخبار
سويسرا تتحقق من تقارير عن وجود مدرعاتها في أوكرانيا
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تجري السلطات السويسرية تحقيقا لمعرفة كيف وجدت مركبتان مصفحتان من إنتاج شركة سويسرية، تحت تصرف الجيش الأوكراني.
سبوتنيك. وقال فابيان ماينفيش، المتحدث الإعلامي لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إن وسائل إعلام سويسرية نشرت، أمس الخميس، صورا لمركبتين مدرعتين من طراز "إيغل 1" شوهدتا في ساحة المعركة في أوكرانيا وسط الصراع العسكري مع روسيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه سويسرا طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة السويسرية
إلى أوكرانيا التزاما بمبدأ الحياد.
وأوضح ماينفيش أن "سويسرا تواصل توضيح الحقائق، وهي على اتصال حاليا مع ألمانيا في هذا السياق، لكن من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق هذا التحقيق".
وأضاف ماينفيش إنه تم تسليم 36 مركبة مدرعة من طراز "إيغل 1" إلى الدنمارك
في التسعينيات، وفي عام 2012، قدمت كوبنهاغن طلبا لإعادة تصدير 27 منها إلى شركة ألمانية خاصة.
وأضاف أن الدنمارك قالت إنها لم تنقل أيا من المركبات السويسرية دون موافقتها، فيما أكد ماينفيش إن رقم هيكل السيارة فقط هو الذي يسمح بتعقب مصدرها بشكل مؤكد.