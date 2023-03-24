عربي
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/سويسرا-تتحقق-من-تقارير-عن-وجود-مدرعاتها-في-أوكرانيا-1075104196.html
سويسرا تتحقق من تقارير عن وجود مدرعاتها في أوكرانيا
سويسرا تتحقق من تقارير عن وجود مدرعاتها في أوكرانيا
تجري السلطات السويسرية تحقيقا لمعرفة كيف وجدت مركبتان مصفحتان من إنتاج شركة سويسرية، تحت تصرف الجيش الأوكراني. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T15:32+0000
2023-03-24T15:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059259788_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_114b6eef5f57b0ff8d265845966defeb.jpg
سبوتنيك. وقال فابيان ماينفيش، المتحدث الإعلامي لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إن وسائل إعلام سويسرية نشرت، أمس الخميس، صورا لمركبتين مدرعتين من طراز "إيغل 1" شوهدتا في ساحة المعركة في أوكرانيا وسط الصراع العسكري مع روسيا.يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه سويسرا طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة السويسرية إلى أوكرانيا التزاما بمبدأ الحياد.وأوضح ماينفيش أن "سويسرا تواصل توضيح الحقائق، وهي على اتصال حاليا مع ألمانيا في هذا السياق، لكن من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق هذا التحقيق".وأضاف ماينفيش إنه تم تسليم 36 مركبة مدرعة من طراز "إيغل 1" إلى الدنمارك في التسعينيات، وفي عام 2012، قدمت كوبنهاغن طلبا لإعادة تصدير 27 منها إلى شركة ألمانية خاصة.وأضاف أن الدنمارك قالت إنها لم تنقل أيا من المركبات السويسرية دون موافقتها، فيما أكد ماينفيش إن رقم هيكل السيارة فقط هو الذي يسمح بتعقب مصدرها بشكل مؤكد.
https://sputnikarabic.ae/20230323/أوستن-واشنطن-ستزود-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-من-مخزون-البنتاغون-دون-شراء-دبابات-جديدة--1075076222.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059259788_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_99cc0645d240c16eb7d2f2b7cbd5e4f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, الأخبار

سويسرا تتحقق من تقارير عن وجود مدرعاتها في أوكرانيا

15:32 GMT 24.03.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022
مدرعات قوات الجيش الروسي منطقة بيلغورود، على حدود روسيا و أوكرانيا 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تجري السلطات السويسرية تحقيقا لمعرفة كيف وجدت مركبتان مصفحتان من إنتاج شركة سويسرية، تحت تصرف الجيش الأوكراني.
سبوتنيك. وقال فابيان ماينفيش، المتحدث الإعلامي لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إن وسائل إعلام سويسرية نشرت، أمس الخميس، صورا لمركبتين مدرعتين من طراز "إيغل 1" شوهدتا في ساحة المعركة في أوكرانيا وسط الصراع العسكري مع روسيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه سويسرا طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة السويسرية إلى أوكرانيا التزاما بمبدأ الحياد.
دبابات إم1 إيه2 أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوستن: واشنطن ستزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" من مخزون البنتاغون دون شراء دبابات جديدة
أمس, 17:10 GMT
وأوضح ماينفيش أن "سويسرا تواصل توضيح الحقائق، وهي على اتصال حاليا مع ألمانيا في هذا السياق، لكن من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق هذا التحقيق".
وأضاف ماينفيش إنه تم تسليم 36 مركبة مدرعة من طراز "إيغل 1" إلى الدنمارك في التسعينيات، وفي عام 2012، قدمت كوبنهاغن طلبا لإعادة تصدير 27 منها إلى شركة ألمانية خاصة.
وأضاف أن الدنمارك قالت إنها لم تنقل أيا من المركبات السويسرية دون موافقتها، فيما أكد ماينفيش إن رقم هيكل السيارة فقط هو الذي يسمح بتعقب مصدرها بشكل مؤكد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:03 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала