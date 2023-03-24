https://sputnikarabic.ae/20230324/صحفي-أمريكي-تفجير-التيار-الشمالي-عقوبة-أمريكية-للمستشار-الألماني-1075101354.html

صحفي أمريكي: تفجير "التيار الشمالي" عقوبة أمريكية للمستشار الألماني

صحفي أمريكي: تفجير "التيار الشمالي" عقوبة أمريكية للمستشار الألماني

ربط الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الهجمات على خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" بـ"الغضب أو العقوبة" الأمريكية المحتملة ضد المستشار الألماني أولاف شولتس بسبب عدم... 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T14:24+0000

2023-03-24T14:24+0000

2023-03-24T14:24+0000

العالم

تفجير

التيار الشمالي

واشنطن

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وقال هيرش في مقابلة مع صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، إن "الشيء الوحيد الذي يمكنني استنتاجه، يمكنني التفكير فيه وافتراضه، وأولئك المرتبطين بهم يفكرون بنفس الطريقة، الرئيس (الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن - محرر) كان خائفًا من أن المستشار شولتس لم يرغب في توفير المزيد من الأسلحة. هذا كل شيء. لا أعرف، هل كان ذلك غضبا أم عقابا، والنتيجة النهائية هي قطع مصدر رئيسي للطاقة عن أوروبا الغربية".وأضاف "أعتقد أن الأشخاص الذين طُلب منهم في الأصل القيام بالمهمة، سبق وأن طلب منهم ذلك في عام 2021، قبل عيد الميلاد، مستشار الرئيس بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، وكانت إحدى الخيارات المطروحة هي تفجير خطوط الأنابيب".في سبتمبر/أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، والتي تدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الطوارئ بأنها هجوم إرهابي واضح.وفي وقت لاحق، اعترف محققون ألمان بأن ممثلي إحدى الدول الغربية قد يكونون وراء تفجيرات أنابيب الغاز.

https://sputnikarabic.ae/20230324/صحفي-أمريكي-يكشف-حقائق-جديدة-عن-تفجير-خطوط-أنابيب-التيار-الشمالي-1075095218.html

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العالم, تفجير, التيار الشمالي, واشنطن