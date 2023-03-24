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https://sputnikarabic.ae/20230324/طبيب-الرئيس-البرازيلي-يكشف-عن-تطورات-حالته-الصحية-بعد-الإصابة-بالتهاب-رئوي-1075111545.html
طبيب الرئيس البرازيلي يكشف عن تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بالتهاب رئوي
طبيب الرئيس البرازيلي يكشف عن تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بالتهاب رئوي
أعلن طبيب الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، عن تطورات حالته الصحية، ‏بعد إصابته بالتهاب رئوي.‏ 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T21:39+0000
2023-03-24T21:39+0000
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وقال الطبيب، روبرتو كليل فيلهو، يوم الجمعة إن دا سيلفا يشعر الآن بصحة جيدة، وفي إمكانه السفر إلى الصين، وفقا لوكالة أنباء "جي 1" البرازيلية.ونقلت الوكالة عن الطبيب قوله: "الحالة العامة للرئيس جيدة، إنها مستقرة، وتم علاجه، ومن المقرر أن يسافر إلى الصين يوم الأحد".وأمس الخميس، تم تشخيص الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بإصابته بالتهاب رئوي خفيف، واضطر إلى تأجيل زيارته للصين يوما واحدا، حتى الأحد.وفي الأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إن دا سيلفا سوف يسافر إلى بكين في الفترة من 26 إلى 31 مارس/ آذار الجاري، في ما ستكون زيارته الأولى للصين منذ توليه منصبه لفترة ثانية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الرئيس-البرازيلي-يدعو-إلى-الحد-الأدنى-من-الشروط-لروسيا-لإنهاء-الصراع-الأوكراني-1073367902.html
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أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصين
أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصين

طبيب الرئيس البرازيلي يكشف عن تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بالتهاب رئوي

21:39 GMT 24.03.2023
© AFP 2023 / MAURO PIMENTELالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL
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أعلن طبيب الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، عن تطورات حالته الصحية، ‏بعد إصابته بالتهاب رئوي.‏
وقال الطبيب، روبرتو كليل فيلهو، يوم الجمعة إن دا سيلفا يشعر الآن بصحة جيدة، وفي إمكانه السفر إلى الصين، وفقا لوكالة أنباء "جي 1" البرازيلية.
ونقلت الوكالة عن الطبيب قوله: "الحالة العامة للرئيس جيدة، إنها مستقرة، وتم علاجه، ومن المقرر أن يسافر إلى الصين يوم الأحد".
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
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وأمس الخميس، تم تشخيص الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بإصابته بالتهاب رئوي خفيف، واضطر إلى تأجيل زيارته للصين يوما واحدا، حتى الأحد.
وفي الأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إن دا سيلفا سوف يسافر إلى بكين في الفترة من 26 إلى 31 مارس/ آذار الجاري، في ما ستكون زيارته الأولى للصين منذ توليه منصبه لفترة ثانية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
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