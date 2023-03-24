https://sputnikarabic.ae/20230324/فقدان-34-مهاجرا-إثر-غرق-قاربهم-قبالة-السواحل-التونسية-1075109469.html

فقدان 34 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

فقدان 34 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

قالت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، إن 34 مهاجرا غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء، لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قارب كان يقلهم قبالهم سواحل البلاد. 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T18:36+0000

2023-03-24T18:36+0000

2023-03-24T18:36+0000

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وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة صفاقس التونسية فوزي المصمودي إن "4 مهاجرين تم إنقاذهم، في حين لا يزال 34 آخرون مفقودين".وأوضح لوكالة "فرانس برس" أن القارب كان متجها نحو السواحل الإيطالية عندما غرق قبالة صفاقس جنوبي البلاد.وأمس الأول (الأربعاء) غرق 5 مهاجرين أفارقة على الأقل بعد أن كانوا على متن قارب غرق قبالة سواحل تونس أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى إيطاليا.ووقتها، قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن خفر السواحل التونسي أنقذ 5 مهاجرين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل مدينة صفاقس، وأشار إلى أن 28 شخصا آخرين في عداد المفقودين.في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، مساء اليوم الجمعة، أن الوحدات العائمة للحرس البحري تمكّنت من إحباط 26 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بسواحل بنزرت وصفاقس والمهدية بين يومي 23 و24 مارس/آذار 2023.وأوضحت أن الوحدات تمكنت من ضبط 1080 مجتازا من بينهم 25 تونسيا بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر، بحسب إذاعة "شمس إف إم" المحلية.وغرق مئات الأشخاص قبالة السواحل التونسية، في الأشهر الأخيرة، مع زيادة وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.وفقًا لبيانات غير رسمية للأمم المتحدة، أبحر 12000 من الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام من تونس، مقابل 1300 في نفس الفترة من عام 2022.

https://sputnikarabic.ae/20230322/مصرع-5-مهاجرين-وفقدان-28-إثر-غرق-قارب-قبالة-سواحل-تونس-1075052439.html

https://sputnikarabic.ae/20230319/خوفا-من-غزو-المهاجرين-إيطاليا-تدعو-النقد-الدولي-إلى-الإفراج-عن-قرض-تونس-1074929114.html

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