عربي
https://sputnikarabic.ae/20230324/فوربستشير-لانقسام-في-العالم-بسبب-المواجهة-مع-روسيا-1075083849.html
"فوربس"تشير لانقسام في العالم بسبب المواجهة مع روسيا
"فوربس"تشير لانقسام في العالم بسبب المواجهة مع روسيا
أشار تقرير نشرته مجلة "فوربس" أنه في سياق العقوبات المفروضة على روسيا انقسم العالم إلى كتلتين، كتلة تؤيد وأخرى تعارض هذه العقوبات. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T06:45+0000
2023-03-24T06:45+0000
اقتصاد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104546/45/1045464525_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3c759e9911998e9f026304d9fff82dfd.jpg
بحسب التقرير الذي نشرته المجلة لكاتبه خبير النفط والغاز تيلاك دوشي، فإن دولا مثل البرازيل أو الهند أو الصين أو جنوب إفريقيا ، من المهم لها حماية نفسها من الغرب، والحفاظ على علاقات مثمرة مع شركاء مربحين مثل روسيا.وأعرب دوشي عن ثقته بأن عملية تشعب الاقتصاد العالمي قد بدأت بالفعل، لتبدأ تكتلات اقتصادية في الظهور.وأشار كاتب المقال إلى أن موسكو وبكين تعملان على إنشاء عملة احتياطية دولية ونظام متكامل للتسويات بين البنوك على أساس سلة السلع من عملات البريكس لمواجهة العقوبات المالية الغربية.دخلت عقوبات النفط الغربية ضد روسيا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا لسعره أثناء النقل البحري عند مستوى 60 دولارًا للبرميل. - كما ويحظر نقل وتأمين النفط الأكثر تكلفة. رداً على ذلك، حظرت روسيا اعتباراً من الأول من فبراير /شباط توريد النفط للأجانب، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.
https://sputnikarabic.ae/20230322/-خبيرة-تكشف-فائدة-استخدام-اليوان-الصيني-1075028563.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104546/45/1045464525_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63446f49560d154707f4d632bf5bd35f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

"فوربس"تشير لانقسام في العالم بسبب المواجهة مع روسيا

06:45 GMT 24.03.2023
© AP Photo / Sue Ogrockiمؤشرات اقتصادية - النفط، أوكلاهوما، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، أوكلاهوما، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Sue Ogrocki
تابعنا عبرTelegram
أشار تقرير نشرته مجلة "فوربس" أنه في سياق العقوبات المفروضة على روسيا انقسم العالم إلى كتلتين، كتلة تؤيد وأخرى تعارض هذه العقوبات.
بحسب التقرير الذي نشرته المجلة لكاتبه خبير النفط والغاز تيلاك دوشي، فإن دولا مثل البرازيل أو الهند أو الصين أو جنوب إفريقيا ، من المهم لها حماية نفسها من الغرب، والحفاظ على علاقات مثمرة مع شركاء مربحين مثل روسيا.
وأعرب دوشي عن ثقته بأن عملية تشعب الاقتصاد العالمي قد بدأت بالفعل، لتبدأ تكتلات اقتصادية في الظهور.
عملة اليوان الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
خبيرة تؤكد أن اليوان الصيني يستطيع الالتفاف على العقوبات الأمريكية
22 مارس, 11:55 GMT
وأشار كاتب المقال إلى أن موسكو وبكين تعملان على إنشاء عملة احتياطية دولية ونظام متكامل للتسويات بين البنوك على أساس سلة السلع من عملات البريكس لمواجهة العقوبات المالية الغربية.

وأشارالكاتب إلى أن أوروبا فقدت إلى الأبد الغاز الروسي الرخيص، والذي سيحكم على الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن التصنيع وانخفاض كبير في مستويات المعيشة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستستغل ذلك، وتبيع مواردها من الطاقة بسعر مرتفع وتحول الاتحاد الأوروبي إلى تابع لها. في الوقت نفسه، وفقًا لدوشي، سيكون من المفيد للدول النامية أن تسعى إلى التعاون مع روسيا والصين.

دخلت عقوبات النفط الغربية ضد روسيا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا لسعره أثناء النقل البحري عند مستوى 60 دولارًا للبرميل. - كما ويحظر نقل وتأمين النفط الأكثر تكلفة. رداً على ذلك، حظرت روسيا اعتباراً من الأول من فبراير /شباط توريد النفط للأجانب، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала