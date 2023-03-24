https://sputnikarabic.ae/20230324/فوربستشير-لانقسام-في-العالم-بسبب-المواجهة-مع-روسيا-1075083849.html
"فوربس"تشير لانقسام في العالم بسبب المواجهة مع روسيا
"فوربس"تشير لانقسام في العالم بسبب المواجهة مع روسيا
أشار تقرير نشرته مجلة "فوربس" أنه في سياق العقوبات المفروضة على روسيا انقسم العالم إلى كتلتين، كتلة تؤيد وأخرى تعارض هذه العقوبات. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T06:45+0000
2023-03-24T06:45+0000
2023-03-24T06:45+0000
اقتصاد
العالم
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بحسب التقرير الذي نشرته المجلة لكاتبه خبير النفط والغاز تيلاك دوشي، فإن دولا مثل البرازيل أو الهند أو الصين أو جنوب إفريقيا ، من المهم لها حماية نفسها من الغرب، والحفاظ على علاقات مثمرة مع شركاء مربحين مثل روسيا.وأعرب دوشي عن ثقته بأن عملية تشعب الاقتصاد العالمي قد بدأت بالفعل، لتبدأ تكتلات اقتصادية في الظهور.وأشار كاتب المقال إلى أن موسكو وبكين تعملان على إنشاء عملة احتياطية دولية ونظام متكامل للتسويات بين البنوك على أساس سلة السلع من عملات البريكس لمواجهة العقوبات المالية الغربية.دخلت عقوبات النفط الغربية ضد روسيا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا لسعره أثناء النقل البحري عند مستوى 60 دولارًا للبرميل. - كما ويحظر نقل وتأمين النفط الأكثر تكلفة. رداً على ذلك، حظرت روسيا اعتباراً من الأول من فبراير /شباط توريد النفط للأجانب، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.
https://sputnikarabic.ae/20230322/-خبيرة-تكشف-فائدة-استخدام-اليوان-الصيني-1075028563.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
"فوربس"تشير لانقسام في العالم بسبب المواجهة مع روسيا
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أشار تقرير نشرته مجلة "فوربس" أنه في سياق العقوبات المفروضة على روسيا انقسم العالم إلى كتلتين، كتلة تؤيد وأخرى تعارض هذه العقوبات.
بحسب التقرير الذي نشرته المجلة لكاتبه خبير النفط والغاز تيلاك دوشي، فإن دولا مثل البرازيل أو الهند أو الصين أو جنوب إفريقيا ، من المهم لها حماية نفسها من الغرب، والحفاظ على علاقات مثمرة مع شركاء مربحين مثل روسيا.
وأعرب دوشي عن ثقته بأن عملية تشعب الاقتصاد العالمي قد بدأت بالفعل، لتبدأ تكتلات اقتصادية في الظهور.
وأشار كاتب
المقال إلى أن موسكو وبكين تعملان على إنشاء عملة احتياطية دولية ونظام متكامل للتسويات بين البنوك على أساس سلة السلع من عملات البريكس لمواجهة العقوبات المالية الغربية.
وأشارالكاتب إلى أن أوروبا فقدت إلى الأبد الغاز الروسي الرخيص، والذي سيحكم على الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن التصنيع وانخفاض كبير في مستويات المعيشة، مضيفا أن الولايات المتحدة ستستغل ذلك، وتبيع مواردها من الطاقة بسعر مرتفع وتحول الاتحاد الأوروبي إلى تابع لها. في الوقت نفسه، وفقًا لدوشي، سيكون من المفيد للدول النامية أن تسعى إلى التعاون مع روسيا والصين.
دخلت عقوبات النفط الغربية ضد روسيا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا لسعره أثناء النقل البحري عند مستوى 60 دولارًا للبرميل. - كما ويحظر نقل وتأمين النفط الأكثر تكلفة. رداً على ذلك، حظرت روسيا اعتباراً من الأول من فبراير /شباط توريد النفط للأجانب، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.