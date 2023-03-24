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الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230324/قائمة-الكذابين-مهندسو-جريمة-غزو-العراق-1075109132.html
قائمة الكذابين... مهندسو جريمة غزو العراق
قائمة الكذابين... مهندسو جريمة غزو العراق
نشر الكاتب جون شوارز مقالا بعنوان "مهندسو الحرب على العراق.. أين هم الآن؟"، تحدث فيه عن 11 أمريكيا في مقدمتهم الرئيس السابق جورج دبليو بوش باعتبارهم مسؤولين عن... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T18:23+0000
2023-03-24T18:23+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
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العراق
أخبار العراق اليوم
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انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, инфографика
انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, инфографика

قائمة الكذابين... مهندسو جريمة غزو العراق

18:23 GMT 24.03.2023
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نشر الكاتب جون شوارز مقالا بعنوان "مهندسو الحرب على العراق.. أين هم الآن؟"، تحدث فيه عن 11 أمريكيا في مقدمتهم الرئيس السابق جورج دبليو بوش باعتبارهم مسؤولين عن غزو العراق قبل عقدين.
قائمة الكذابين... مهندسو جريمة غزو العراق - سبوتنيك عربي
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