https://sputnikarabic.ae/20230324/قائمة-الكذابين-مهندسو-جريمة-غزو-العراق-1075109132.html
قائمة الكذابين... مهندسو جريمة غزو العراق
قائمة الكذابين... مهندسو جريمة غزو العراق
نشر الكاتب جون شوارز مقالا بعنوان "مهندسو الحرب على العراق.. أين هم الآن؟"، تحدث فيه عن 11 أمريكيا في مقدمتهم الرئيس السابق جورج دبليو بوش باعتبارهم مسؤولين عن... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T18:23+0000
2023-03-24T18:23+0000
2023-03-24T18:23+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
انفوجرافيك
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
أخبار العراق اليوم
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الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
2023
الأخبار
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, инфографика
انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, инфографика
قائمة الكذابين... مهندسو جريمة غزو العراق
نشر الكاتب جون شوارز مقالا بعنوان "مهندسو الحرب على العراق.. أين هم الآن؟"، تحدث فيه عن 11 أمريكيا في مقدمتهم الرئيس السابق جورج دبليو بوش باعتبارهم مسؤولين عن غزو العراق قبل عقدين.