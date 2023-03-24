https://sputnikarabic.ae/20230324/لجنة-صياغة-الاتفاق-السياسي-السودانية-تعقد-اجتماعها-الأول-1075092564.html
لجنة صياغة الاتفاق السياسي السودانية تعقد اجتماعها الأول
لجنة صياغة الاتفاق السياسي السودانية تعقد اجتماعها الأول
عقدت لجنة صياغة الاتفاق السياسي، المنبثقة عن الآلية السياسية المشتركة، اجتماعها الأول في القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T12:01+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد عقدت اللجنة اجتماعها بحضور ثلاثة عشر عضوًا وممثلين للقوى المدنية المختلفة الموقّعة على الاتفاق الإطاري، والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بحضور الآلية الثلاثية.من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف: "اللجنة المشتركة عكفت على وضع منهج بشأن كيفية صياغة الاتفاق السياسي النهائي، وتم التأكيد على المرجعيات السابقة وهي الاتفاق السياسي الإطاري، الإعلان السياسي، مشروع الدستور الانتقالي، وتوصيات ورش العمل الأربع والمؤتمرات التي عقدت ضمن العملية السياسية حتى الآن".وقال: "تم الاتفاق على تبني التوصيات الواردة في ورش العمل والمؤتمرات واعتمادها كأساس لصياغة البروتوكولات الخمسة حول القضايا التي ستكتمل بعقد"، يشار إلى أن اللجنة قررت أن تكون فى حالة انعقاد دائم للفراغ من صياغة المسودة الأولية خلال أيام، وإكمال المناقشات حولها للتوقيع على الاتفاق النهائي وفق المواقيت المتفق عليها بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري.طالع أيضا: السودان... هل تصل الأزمة السياسية إلى نهايتها بعد التوقيع على "الاتفاق الإطاري"؟
https://sputnikarabic.ae/20230110/بعد-انطلاق-المرحلة-النهائية-لـ-الاتفاق-الإطاري-هل-اقترب-السودان-من-حل-أزمته-السياسية؟-1072135266.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لجنة صياغة الاتفاق السياسي السودانية تعقد اجتماعها الأول
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عقدت لجنة صياغة الاتفاق السياسي، المنبثقة عن الآلية السياسية المشتركة، اجتماعها الأول في القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.
ووفقا لوكالة
الأنباء السودانية "سونا"، فقد عقدت اللجنة اجتماعها بحضور ثلاثة عشر عضوًا وممثلين للقوى المدنية المختلفة الموقّعة على الاتفاق الإطاري، والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بحضور الآلية الثلاثية.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية
، خالد عمر يوسف: "اللجنة المشتركة عكفت على وضع منهج بشأن كيفية صياغة الاتفاق السياسي النهائي، وتم التأكيد على المرجعيات السابقة وهي الاتفاق السياسي الإطاري، الإعلان السياسي، مشروع الدستور الانتقالي، وتوصيات ورش العمل الأربع والمؤتمرات التي عقدت ضمن العملية السياسية حتى الآن".
وعن طريقة عمل اللجنة، أشار المتحدث باسم العملية السياسية في السودان إلى أنها "وضعت منهجية تتضمن وضع الاتفاق السياسي النهائي وخمسة بروتوكولات ملحقة بالاتفاق السياسي النهائي تكون جزءا لا يتجزأ منه يتناول كل واحد منها القضايا الخمس المحددة في الاتفاق السياسي الإطاري".
وقال: "تم الاتفاق على تبني التوصيات الواردة في ورش العمل والمؤتمرات واعتمادها كأساس لصياغة البروتوكولات الخمسة حول القضايا التي ستكتمل بعقد"، يشار إلى أن اللجنة قررت أن تكون فى حالة انعقاد دائم للفراغ من صياغة المسودة الأولية خلال أيام، وإكمال المناقشات حولها للتوقيع على الاتفاق النهائي وفق المواقيت المتفق عليها بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري.