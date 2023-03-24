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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/ماكرون-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يعدون-زيلينسكي-بالمساعدة-في-هزيمة-روسيا-1075107034.html
ماكرون: زعماء الاتحاد الأوروبي يعدون زيلينسكي بالمساعدة في "هزيمة" روسيا
ماكرون: زعماء الاتحاد الأوروبي يعدون زيلينسكي بالمساعدة في "هزيمة" روسيا
أكد قادة الاتحاد الأوروبي في محادثة مع فلاديمير زيلينسكي أنهم سيساعدون أوكرانيا على "الفوز" في الصراع مع روسيا. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T16:57+0000
2023-03-24T16:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
معدات عسكرية
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وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقصر الإليزيه، اليوم الجمعة، "بعد الاستماع إلى زيلينسكي عبر رابط الفيديو، أكدنا دعمنا ومساعدتنا له من أجل دحر الاعتداء الروسي. وسنواصل مساعدة أوكرانيا على جميع المستويات - السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية بقدر ما هو ضروري"، على حد قوله.وأيد زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل يوم الخميس خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا والمشتريات المشتركة وزيادة الإنتاج العسكري. في وقت سابق ، اتفق رؤساء وزارتي الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي على خطة تنص على توريد مليون ذخيرة لأوكرانيا على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة، بالإضافة إلى عمليات الشراء والإنتاج المشتركة لتجديد مخزوناتهم ومواصلة عمليات التسليم إلى أوكرانيا على المدى المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20230323/قادة-الاتحاد-الأوروبي-يؤيدون-خطة-لتسريع-نقل-الذخيرة-إلى-أوكرانيا-1075076724.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, معدات عسكرية
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, معدات عسكرية

ماكرون: زعماء الاتحاد الأوروبي يعدون زيلينسكي بالمساعدة في "هزيمة" روسيا

16:57 GMT 24.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أكد قادة الاتحاد الأوروبي في محادثة مع فلاديمير زيلينسكي أنهم سيساعدون أوكرانيا على "الفوز" في الصراع مع روسيا.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقصر الإليزيه، اليوم الجمعة، "بعد الاستماع إلى زيلينسكي عبر رابط الفيديو، أكدنا دعمنا ومساعدتنا له من أجل دحر الاعتداء الروسي. وسنواصل مساعدة أوكرانيا على جميع المستويات - السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية بقدر ما هو ضروري"، على حد قوله.
أعلام دول الاتحاد الأوروبي، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
قادة الاتحاد الأوروبي يؤيدون خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا
أمس, 17:32 GMT
وأيد زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل يوم الخميس خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا والمشتريات المشتركة وزيادة الإنتاج العسكري. في وقت سابق ، اتفق رؤساء وزارتي الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي على خطة تنص على توريد مليون ذخيرة لأوكرانيا على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة، بالإضافة إلى عمليات الشراء والإنتاج المشتركة لتجديد مخزوناتهم ومواصلة عمليات التسليم إلى أوكرانيا على المدى المتوسط.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:43 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
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