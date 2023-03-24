https://sputnikarabic.ae/20230324/ماكرون-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-يعدون-زيلينسكي-بالمساعدة-في-هزيمة-روسيا-1075107034.html
ماكرون: زعماء الاتحاد الأوروبي يعدون زيلينسكي بالمساعدة في "هزيمة" روسيا
ماكرون: زعماء الاتحاد الأوروبي يعدون زيلينسكي بالمساعدة في "هزيمة" روسيا
أكد قادة الاتحاد الأوروبي في محادثة مع فلاديمير زيلينسكي أنهم سيساعدون أوكرانيا على "الفوز" في الصراع مع روسيا. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T16:57+0000
2023-03-24T16:57+0000
2023-03-24T16:57+0000
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وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقصر الإليزيه، اليوم الجمعة، "بعد الاستماع إلى زيلينسكي عبر رابط الفيديو، أكدنا دعمنا ومساعدتنا له من أجل دحر الاعتداء الروسي. وسنواصل مساعدة أوكرانيا على جميع المستويات - السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية بقدر ما هو ضروري"، على حد قوله.وأيد زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل يوم الخميس خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا والمشتريات المشتركة وزيادة الإنتاج العسكري. في وقت سابق ، اتفق رؤساء وزارتي الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي على خطة تنص على توريد مليون ذخيرة لأوكرانيا على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة، بالإضافة إلى عمليات الشراء والإنتاج المشتركة لتجديد مخزوناتهم ومواصلة عمليات التسليم إلى أوكرانيا على المدى المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20230323/قادة-الاتحاد-الأوروبي-يؤيدون-خطة-لتسريع-نقل-الذخيرة-إلى-أوكرانيا-1075076724.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, معدات عسكرية
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, معدات عسكرية
ماكرون: زعماء الاتحاد الأوروبي يعدون زيلينسكي بالمساعدة في "هزيمة" روسيا
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أكد قادة الاتحاد الأوروبي في محادثة مع فلاديمير زيلينسكي أنهم سيساعدون أوكرانيا على "الفوز" في الصراع مع روسيا.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقصر الإليزيه، اليوم الجمعة، "بعد الاستماع إلى زيلينسكي عبر رابط الفيديو، أكدنا دعمنا ومساعدتنا له من أجل دحر الاعتداء الروسي. وسنواصل مساعدة أوكرانيا على جميع المستويات - السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية بقدر ما هو ضروري"، على حد قوله.
وأيد زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل يوم الخميس خطة لتسريع نقل الذخيرة إلى أوكرانيا والمشتريات المشتركة وزيادة الإنتاج العسكري. في وقت سابق ، اتفق رؤساء وزارتي الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي على خطة تنص على توريد مليون ذخيرة لأوكرانيا على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة، بالإضافة إلى عمليات الشراء والإنتاج المشتركة لتجديد مخزوناتهم ومواصلة عمليات التسليم إلى أوكرانيا على المدى المتوسط.