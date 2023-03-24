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https://sputnikarabic.ae/20230324/ماكرون-يعلن-عزمه-زيارة-الصين-برفقة-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-1075102587.html
ماكرون يعلن عزمه زيارة الصين برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية
ماكرون يعلن عزمه زيارة الصين برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطط لزيارة الصين، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T14:48+0000
2023-03-24T14:48+0000
العالم
إيمانويل ماكرون
زيارة
الصين
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وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقصر الإليزيه، اليوم الجمعة، "لقد دعوت أورسولا فون دير لاين لمرافقي خلال زيارتي للصين".في الوقت نفسه، لم يحدد الرئيس الفرنسي موعد الزيارة.ووصل الرئيس الصيني إلى روسيا، يوم الاثنين، في زيارة لثلاثة أيام، وهي أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.وكانت بكين وموسكو أعلنتا، العام الماضي، عن شراكة "غير محدودة".
https://sputnikarabic.ae/20230322/إعلام-الرئيس-الصيني-أوصل-لبوتين-رسالة-تقشعر-لها-الأبدان--1075034621.html
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العالم, إيمانويل ماكرون, زيارة, الصين
العالم, إيمانويل ماكرون, زيارة, الصين

ماكرون يعلن عزمه زيارة الصين برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية

14:48 GMT 24.03.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطط لزيارة الصين، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقصر الإليزيه، اليوم الجمعة، "لقد دعوت أورسولا فون دير لاين لمرافقي خلال زيارتي للصين".
في الوقت نفسه، لم يحدد الرئيس الفرنسي موعد الزيارة.
ووصل الرئيس الصيني إلى روسيا، يوم الاثنين، في زيارة لثلاثة أيام، وهي أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.
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وكانت بكين وموسكو أعلنتا، العام الماضي، عن شراكة "غير محدودة".
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