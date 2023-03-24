https://sputnikarabic.ae/20230324/ما-الدول-العربية-المقترضة-من-صندوق-النقد-الدولي-وكيف-تأثر-اقتصادها-1075103393.html
ما الدول العربية المقترضة من صندوق النقد الدولي وكيف تأثر اقتصادها
ما الدول العربية المقترضة من صندوق النقد الدولي وكيف تأثر اقتصادها
لم تخل قائمة الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي من عدد من الدول العربية، والتي تأثر اقتصادها بشكل بالغ جراء الشروط المرتبطة بهذه القروض. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T14:56+0000
2023-03-24T14:56+0000
2023-03-24T14:56+0000
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واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا في قائمة الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي، حيث بلغ إجمالي ديونها للمؤسسة الدولية 17.7 مليار دولار، بحسب موقع "الشرق بلومبيرغ".
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ما الدول العربية المقترضة من صندوق النقد الدولي وكيف تأثر اقتصادها
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لم تخل قائمة الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي من عدد من الدول العربية، والتي تأثر اقتصادها بشكل بالغ جراء الشروط المرتبطة بهذه القروض.