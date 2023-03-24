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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/مدفيديف-التنبؤات-بتفكك-روسيا-افتراضات-أمريكية-وغربية-موجهة-إلى-جمهور-مستهدف---1075086910.html
مدفيديف: التنبؤات "بتفكك" روسيا افتراضات أمريكية وغربية موجهة إلى جمهور مستهدف
مدفيديف: التنبؤات "بتفكك" روسيا افتراضات أمريكية وغربية موجهة إلى جمهور مستهدف
أفاد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، بأن تنبؤات الخبراء الغربيين حول احتمال "تفكك" روسيا بحلول عام 2033 لها جمهور مستهدف محدد وتستند إلى... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T09:03+0000
2023-03-24T09:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف، في مقابلة مع وسائل إعلامية روسية بينها وكالة "سبوتنيك"، في تعليقه على خبراء غربيين توقعوا تفكك روسيا بحلول 2033: "هذه التنبؤات من الواضح تماما أن لديهم جمهورا مستهدفا محددا، وتأتي من الافتراضات التي تغذيها النخب والمؤسسة الأميركية السياسية الحاكمة، والعالم الغربي، يريدون ذلك، وبالطبع يضعون جميع السيناريوهات لذلك. ولدينا، للأسف، بعض الأشخاص الذين هاجروا إلى هناك وبكل طريقة يغذون هذه البيئة التحليلية".وبيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.يشار إلى أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية تدهورت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230324/ميدفيديف-العملية-العسكرية-الخاصة-متواصلة-ولا-مدة-محددة-لها-1075083615.html
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روسيا

مدفيديف: التنبؤات "بتفكك" روسيا افتراضات أمريكية وغربية موجهة إلى جمهور مستهدف

09:03 GMT 24.03.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukinaدميتري ميدفيديف
دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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أفاد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، بأن تنبؤات الخبراء الغربيين حول احتمال "تفكك" روسيا بحلول عام 2033 لها جمهور مستهدف محدد وتستند إلى الافتراضات التي تغذيها النخب الأميركية والغربية.
موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف، في مقابلة مع وسائل إعلامية روسية بينها وكالة "سبوتنيك"، في تعليقه على خبراء غربيين توقعوا تفكك روسيا بحلول 2033: "هذه التنبؤات من الواضح تماما أن لديهم جمهورا مستهدفا محددا، وتأتي من الافتراضات التي تغذيها النخب والمؤسسة الأميركية السياسية الحاكمة، والعالم الغربي، يريدون ذلك، وبالطبع يضعون جميع السيناريوهات لذلك. ولدينا، للأسف، بعض الأشخاص الذين هاجروا إلى هناك وبكل طريقة يغذون هذه البيئة التحليلية".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح في وقت سابق، بأن بلاده تمكنت من إحباط الخطط الغربية لتفكيك وعزل روسيا، واستطاعت موسكو ضمان التعاون مع الأغلبية في العالم.

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف: العملية العسكرية الخاصة متواصلة ولا مدة محددة لها
06:33 GMT
وبيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

وأكد بوتين، أن الهدف الرئيس للغرب، يتمثل في تدهور حياة الملايين من الناس، مشدداً على أن روسيا قادرة على مواجهة وحل جميع المشاكل، التي يخلقها الغرب لها.

يشار إلى أن العلاقات بين موسكو والدول الغربية تدهورت في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياتها، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:22 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
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