https://sputnikarabic.ae/20230324/مراسل-سبوتنيك-تحليق-مكثف-للطيران-الحربي-في-سماء-مدينة-الحسكة-شرقي-سوريا-1075081512.html
مراسل "سبوتنيك": تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء مدينة الحسكة شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء مدينة الحسكة شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بتحليق مكثف للطيران الحربي في سماء مدينة الحسكة شرقي سوريا. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T00:35+0000
2023-03-24T00:35+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك " في الحسكة إت طائرات يعتقد أنها تابعة للجيش الأمريكي تفتح جدار الصوت فوق أحياء المدينة.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية الواقعان في حي هرابش شرق مدينة دير الزور".كما أفاد المراسل بإصابة 5 أشخاص جراء عدوان صاروخي على مدينة دير الزور، مشيرا إلى إنه تم نقل المصابيين إلى مشفى دير الزور العسكري، ومشفى الأسد الطبي في المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20230324/مراسل-سبوتنيك-إصابة-5-أشخاص-جراء-عدوان-صاروخي-على--دير-الزور-شرقي-سوريا-1075081324.html
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أخبار سوريا اليوم, دير الزور, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, دير الزور, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء مدينة الحسكة شرقي سوريا
00:35 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 01:08 GMT 24.03.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بتحليق مكثف للطيران الحربي في سماء مدينة الحسكة شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك
" في الحسكة إت طائرات يعتقد أنها تابعة للجيش الأمريكي تفتح جدار الصوت فوق أحياء المدينة.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك
" في دير الزور، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية الواقعان في حي هرابش شرق مدينة دير الزور".
كما أفاد المراسل بإصابة 5 أشخاص جراء عدوان صاروخي على مدينة دير الزور، مشيرا إلى إنه تم نقل المصابيين إلى مشفى دير الزور العسكري، ومشفى الأسد الطبي في المدينة.