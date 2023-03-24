https://sputnikarabic.ae/20230324/مراسل-سبوتنيك-في-دير-الزور-دوي-انفجارات-في-محيط-المدينة--مع-تحليق-حربي-مجهول-1075110494.html
مراسل "سبوتنيك" في دير الزور: قصف صاروخي يستهدف القواعد الأمريكية في حقول النفط بريف المحافظة
مراسل "سبوتنيك" في دير الزور: قصف صاروخي يستهدف القواعد الأمريكية في حقول النفط بريف المحافظة
أفاد مراسل "سبوتنيك" عن سماع أصوات انفجارات في محيط مدينة دير الزور السورية مع تحليق حربي مجهول، وعن قصف صاروخي استهدف القواعد الأمريكية في حقول النفط والغاز... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T19:58+0000
2023-03-24T19:58+0000
2023-03-24T20:40+0000
دير الزور
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/18/1075080993_0:115:1080:723_1920x0_80_0_0_0a249292587c87a7e95d85dc90b2b175.jpg
وقالت مصادر محلية في محيط قاعدة حقل "العمر" النفطي في دير الزور لـ "سبوتنيك"، إن "ألسنة اللهب تتصاعد من داخل المدينة السكنية للجيش الأمريكي ضمن الحقل (المنطقة الخضراء) وسط استنفار كبير لقوات الاحتلال الأمريكي وطيرانه الحربي والاستطلاعي فوق القاعدة وفي محيطها".وأضافت المصادر المحلية: "توجيه عدة ضربات صاروخية على قاعدة حقل "الكونيكو" للغاز الطبيعي الذي تتخذه القوات الأمريكية كقاعدة عسكرية لاشرعية لها بريف دير الزور الشمالي".وقالت المصادر أن أصواف الانفجارات هزت أرجاء المنطقة المحيطة بقاعدة "كونيكو" جراء القصف الصاروخي، مع تصاعد أعمدة الدخان في هذه الأثناء من داخلها.وتابعت المصادر المحلية: "لا توجد معلومات دقيقة حول الخسائر في صفوف الجنود الأمريكيين داخل قاعدتي "العمر" و"كونيكو"، وسط سماع دوي صفارات الإنذار تزامنا مع تحليق للطائرات الحربية والاستطلاعية الأمريكية على سرير نهر الفرات الفاصل بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة السورية".
https://sputnikarabic.ae/20230324/مراسل-سبوتنيك-إصابة-5-أشخاص-جراء-عدوان-صاروخي-على--دير-الزور-شرقي-سوريا-1075081324.html
دير الزور
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/18/1075080993_0:14:1080:824_1920x0_80_0_0_28f430b9ce9efd9922eb8d5045269c90.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دير الزور, أخبار سوريا اليوم
دير الزور, أخبار سوريا اليوم
مراسل "سبوتنيك" في دير الزور: قصف صاروخي يستهدف القواعد الأمريكية في حقول النفط بريف المحافظة
19:58 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 20:40 GMT 24.03.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" عن سماع أصوات انفجارات في محيط مدينة دير الزور السورية مع تحليق حربي مجهول، وعن قصف صاروخي استهدف القواعد الأمريكية في حقول النفط والغاز بريف دير الزور.
وقالت مصادر محلية في محيط قاعدة حقل "العمر" النفطي في دير الزور لـ "سبوتنيك"، إن "ألسنة اللهب تتصاعد من داخل المدينة السكنية للجيش الأمريكي ضمن الحقل (المنطقة الخضراء) وسط استنفار كبير لقوات الاحتلال الأمريكي وطيرانه الحربي والاستطلاعي فوق القاعدة وفي محيطها".
وأضافت المصادر المحلية: "توجيه عدة ضربات صاروخية على قاعدة حقل "الكونيكو" للغاز الطبيعي الذي تتخذه القوات الأمريكية كقاعدة عسكرية لاشرعية لها بريف دير الزور الشمالي".
وقالت المصادر أن أصواف الانفجارات هزت أرجاء المنطقة المحيطة بقاعدة "كونيكو" جراء القصف الصاروخي، مع تصاعد أعمدة الدخان في هذه الأثناء من داخلها.
وتابعت المصادر المحلية: "لا توجد معلومات دقيقة حول الخسائر في صفوف الجنود الأمريكيين داخل قاعدتي "العمر" و"كونيكو"، وسط سماع دوي صفارات الإنذار تزامنا مع تحليق للطائرات الحربية والاستطلاعية الأمريكية على سرير نهر الفرات الفاصل بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة السورية".