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https://sputnikarabic.ae/20230324/مرشح-للرئاسة-التركية-لـسبوتنيك-أنقرة-مستعدة-للدخول-في-مشاريع-التكامل-الأورآسي-1075085047.html
مرشح للرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": أنقرة مستعدة للدخول في مشاريع التكامل الأورآسي
مرشح للرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": أنقرة مستعدة للدخول في مشاريع التكامل الأورآسي
أعلن زعيم حزب الوطن اليساري التركي المرشح للانتخابات الرئاسية، دوغر برينجيك، أن تركيا مستعدة للدخول في مشاريع التكامل الأوراسي، لأنها موجودة اقتصاديا بالفعل. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T07:22+0000
2023-03-24T07:26+0000
العالم
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وقال برينجيك في مقابلة لوكالة "سبوتنيك" إن "شعب تركيا ليس مستعداً فقط للدخول في مشاريع التكامل الآوراسية، ولكن أيضا أن يكون في أوراسيا".واعتبر برينجيك أن تركيا اليوم هي واحدة من البلدان الثلاثة التي تشن كفاحاً مسلحاً ضد القوات غير المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن تركيا وسوريا وروسيا تقود كفاحا مسلحا ضد الولايات المتحدة.وتابع بالقول إنه على الصعيد الاقتصادي تتطور تركيا الآن في المنطقة الآوراسية، تركيا دولة أورآسية ليس فقط في مجال الأمن، ولكن أيضا في الاقتصاد والثقافة.
https://sputnikarabic.ae/20230324/زعيم-الحزب-الوطني-التركي-يعترف-بشبه-جزيرة-القرم-والمناطق-الجديدة-أنها-أراضي-روسية-1075082792.html
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مرشح للرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": أنقرة مستعدة للدخول في مشاريع التكامل الأورآسي

07:22 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 07:26 GMT 24.03.2023)
© AFP 2023 / Bulent Kilicتركيا
تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilic
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حصري
أعلن زعيم حزب الوطن اليساري التركي المرشح للانتخابات الرئاسية، دوغر برينجيك، أن تركيا مستعدة للدخول في مشاريع التكامل الأوراسي، لأنها موجودة اقتصاديا بالفعل.
وقال برينجيك في مقابلة لوكالة "سبوتنيك" إن "شعب تركيا ليس مستعداً فقط للدخول في مشاريع التكامل الآوراسية، ولكن أيضا أن يكون في أوراسيا".
الرئيس الروسي فلاديمير خطابا بعد مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
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زعيم الحزب الوطني التركي يعترف بشبه جزيرة القرم والمناطق الجديدة أنها أراضي روسية
05:07 GMT
واعتبر برينجيك أن تركيا اليوم هي واحدة من البلدان الثلاثة التي تشن كفاحاً مسلحاً ضد القوات غير المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن تركيا وسوريا وروسيا تقود كفاحا مسلحا ضد الولايات المتحدة.
وتابع بالقول إنه على الصعيد الاقتصادي تتطور تركيا الآن في المنطقة الآوراسية، تركيا دولة أورآسية ليس فقط في مجال الأمن، ولكن أيضا في الاقتصاد والثقافة.
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