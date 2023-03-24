https://sputnikarabic.ae/20230324/مشاهد-توثق-التهام-النيران-لقاعدة-أمريكية-في-سوريا-بعد-قصفها-فيديو-1075088999.html

مشاهد توثق التهام النيران لقاعدة أمريكية في سوريا بعد قصفها... فيديو

مشاهد توثق التهام النيران لقاعدة أمريكية في سوريا بعد قصفها... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مشاهد توثق التهام النيران للمعدات داخل قاعدة أمريكية في سوريا، التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل أمريكي... 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T09:59+0000

2023-03-24T09:59+0000

2023-03-24T09:59+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

رصد عسكري

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح اليوم الجمعة، مقتل متعاقد أمريكي وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأمريكية ومقاول أمريكي آخر نتيجة هجوم طائرة مسيرة إيرانية في سوريا.ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن طائرة مسيرة هاجمت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا ظهر يوم أمس الخميس، وإنه وفقًا للمخابرات الأمريكية، فقد كانت الطائرة بدون طيار إيرانية الأصل.أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي‎‎ سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية الواقعين في حي هرابش شرق مدينة دير الزور".أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية نقلاً عن مصادر في سوريا، أن الضربات الأمريكية في سوريا لم تسفر عن مقتل أي إيراني، ولم تستهدف مواقع عسكرية إيرانية، بل استهدفت مركز الحبوب والتنمية الريفية في دير الزور.ونفى المصدر الذي نقل عنه التلفزيون الإيراني استهداف موقع عسكري تابع لإيران، مؤكدًا أن الضربات الأمريكية استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية في منطقة هرابش الواقعة بالقرب من مطار دير الزور العسكري". مشددا على أنه "لم يقتل إيراني واحد" نتيجة الضربات.

https://sputnikarabic.ae/20230324/إعلام-الضربات-الأمريكية-في-سوريا-لم-تسفر-عن-مقتل-إيرانيين--1075086027.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري