https://sputnikarabic.ae/20230324/مفوضة-أوروبية-تعلن-زيارة-تونس-برفقة-وزير-الداخلية-الإيطالي-لبحث-ملف-الهجرة-1075087320.html

مفوضة أوروبية تعلن زيارة تونس برفقة وزير الداخلية الإيطالي لبحث ملف الهجرة

مفوضة أوروبية تعلن زيارة تونس برفقة وزير الداخلية الإيطالي لبحث ملف الهجرة

أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، عن زيارة تونس برفقة وزير الهجرة الإيطالي لإجراء مباحثات حول ملف الهجرة. 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T09:01+0000

2023-03-24T09:01+0000

2023-03-24T09:13+0000

الأخبار

أخبار تونس اليوم

إيطاليا

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069457726_0:156:1724:1126_1920x0_80_0_0_58c7cb2905c02562e572e4b291f98baa.jpg

ووفقا لموقع قناة "نسمة" التونسية، أكدت يوهانسون أن زيارتها إلى تونس ستكون خلال الشهر المقبل، معلنةً مرافقة وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، وربما مع نظيره الفرنسي أيضا.تصريحات المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، جاءت على هامش القمة التمهيدية للحزب الاشتراكي الأوروبي في بروكسل، الخميس.وقالت: "يجب علينا تكثيف الاتصالات مع بلدان المنشأ والعبور لمنع المغادرة غير النظامية للمهاجرين؛ لأن طريق الملاحة المارّة عبر وسط البحر المتوسط، تُعدّ خطيرة للغاية، يفقد كثير من الناس حياتهم عليها".وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت، في يوليو/ تموز الماضي، أن التونسيين جاؤوا في صدارة المهاجرين إليها، بعد وصول 7170 تونسيا ضمن قوارب الهجرة إلى البلاد، فيما احتل المصريون المرتبة الثانية بـ 6636 مصريا، ثم بنغلاديش بـ 5996 شخصا، ثم أفغانستان وسوريا وساحل العاج.ووفق الإحصاءات، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين وصل إلى 39 ألفا و285 شخصا حتى 29 يوليو 2022، أي في غضون 7 أشهر من العام الماضي، وذلك مقابل وصول 28 ألفا و400 مهاجر على امتداد كامل العام الماضي، و13 ألفا و300 مهاجر في العام 2020.طالع أيضا: روما تطلب من تونس منع الهجرة من أراضيها مقابل زيادة مواطنيها في إيطاليا

https://sputnikarabic.ae/20220731/التونسيون-يتصدرون-قائمة-الهجرة-غير-الشرعية-إلى-إيطاليا-1065798530.html

أخبار تونس اليوم

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن