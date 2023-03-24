https://sputnikarabic.ae/20230324/ملاكمة-عربية-تبلغ-نهائي-البطولة-العالمية-1075095722.html
ملاكمة عربية تبلغ نهائي البطولة العالمية
ملاكمة عربية تبلغ نهائي البطولة العالمية
حجزت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، مقعدا في نهائي بطولة العالم للملاكمة النسوية، التي تحتضنها العاصمة الهندية دلهي. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T13:11+0000
2023-03-24T13:11+0000
2023-03-24T13:11+0000
رياضة
نهائي
مباراة بطولة العالم في الملاكمة
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وتغلّبت الملاكمة خليف في نصف النهائي على منافسة لها من تايلاند، بِالنّقاط (5-0)، لدى وزن أقل من 66 كلغ.وفي النهائي المبرمج الأحد المقبل، تنازل الملاكمة إيمان خليف منافسةً لها من روسيا.ويعني بلوغ النهائي، أن الملاكمة الجزائرية ضمنت في هذا المحفل العالمي ميدالية فضية على الأقل.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نهائي, مباراة بطولة العالم في الملاكمة
رياضة, نهائي, مباراة بطولة العالم في الملاكمة
ملاكمة عربية تبلغ نهائي البطولة العالمية
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حجزت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، مقعدا في نهائي بطولة العالم للملاكمة النسوية، التي تحتضنها العاصمة الهندية دلهي.
وتغلّبت الملاكمة
خليف في نصف النهائي على منافسة لها من تايلاند، بِالنّقاط (5-0)، لدى وزن أقل من 66 كلغ.
وفي النهائي المبرمج الأحد المقبل، تنازل الملاكمة إيمان خليف منافسةً لها من روسيا.
ويعني بلوغ النهائي، أن الملاكمة الجزائرية ضمنت في هذا المحفل العالمي ميدالية فضية على الأقل.