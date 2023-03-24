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مودعون يحرقون إطارات السيارات خلال مظاهرة أمام مصرف لبنان... فيديو
مودعون يحرقون إطارات السيارات خلال مظاهرة أمام مصرف لبنان... فيديو
نظم المودعون في المصارف اللبنانية، اليوم الجمعة، اعتصاما أمام مبنى المصرف المركزي اللبناني في بيروت. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T11:01+0000
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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جمعية "صرخة المودعين" نظمت اعتصامًا، رفضًا لإجراءات المصرف المركزي "الظالمة للمودعين"، حسب تعبيرهم.وبلغ الاعتصام ذروته في قطع الطريق بالإطارات المشتعلة وإطلاق المفرقعات النارية باتجاه المصرف، بالإضافة إلى محاولة اقتحام أحد المصارف المجاورة من قبل بعض المتظاهرين.وكانت جمعية "صرخة المودعين" قد دعت عبر صفحاتها على مواقع التواصل إلى "تحرك قوي وحاسم"، استنكاراً لقرار المصرف المركزي اللبناني في تحديد سعر صرف الدولار المودع في مصارف البلاد بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية.فيما تخطى سعر صرف العملة الوطنية في السوق الموازية الـ 107 آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي.ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، إلى مستويات غير مسبوقة.
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لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

مودعون يحرقون إطارات السيارات خلال مظاهرة أمام مصرف لبنان... فيديو

11:01 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 11:02 GMT 24.03.2023)
© Sputnik . Abed.K Bayالمودعون اللبنانيون" يضرمون نيرانا" على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة
المودعون اللبنانيون يضرمون نيرانا على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
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نظم المودعون في المصارف اللبنانية، اليوم الجمعة، اعتصاما أمام مبنى المصرف المركزي اللبناني في بيروت.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جمعية "صرخة المودعين" نظمت اعتصامًا، رفضًا لإجراءات المصرف المركزي "الظالمة للمودعين"، حسب تعبيرهم.
وبلغ الاعتصام ذروته في قطع الطريق بالإطارات المشتعلة وإطلاق المفرقعات النارية باتجاه المصرف، بالإضافة إلى محاولة اقتحام أحد المصارف المجاورة من قبل بعض المتظاهرين.

وكانت جمعية "صرخة المودعين" قد دعت عبر صفحاتها على مواقع التواصل إلى "تحرك قوي وحاسم"، استنكاراً لقرار المصرف المركزي اللبناني في تحديد سعر صرف الدولار المودع في مصارف البلاد بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية.
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فيما تخطى سعر صرف العملة الوطنية في السوق الموازية الـ 107 آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي.

ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، إلى مستويات غير مسبوقة.
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