https://sputnikarabic.ae/20230324/موسكو-تعتبر-نقل-سلوفاكيا-لـميغ-29-إلى-كييف-انتهاكا-صارخا-لالتزامات-إعادة-التصدير-1075107171.html
موسكو تعتبر نقل سلوفاكيا لـ"ميغ-29" إلى كييف انتهاكا صارخا لالتزامات إعادة التصدير
موسكو تعتبر نقل سلوفاكيا لـ"ميغ-29" إلى كييف انتهاكا صارخا لالتزامات إعادة التصدير
وصفت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، اليوم الجمعة، تصريح وزير الدفاع السلوفاكي بشأن نقل الدفعة الأولى من أربع مقاتلات من طراز "ميغ - 29" إلى... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T17:08+0000
2023-03-24T17:08+0000
2023-03-24T17:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مقاتلات
سلوفاكيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104571/95/1045719535_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_e011db6c8b77993f89de6cfd423e80f9.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة، أن: "وسائل إعلام نقلت تصريحاً لوزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف نادي، حول تسليم الدفعة الأولى من أربع مقاتلات من طراز "ميغ- 29" إلى كييف".وأنه "بهذا الشكل، يدور الحديث عن انتهاك صارخ آخر من جانب الجانب السلوفاكي لالتزاماته الدولية، في مجال إعادة تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية روسية الصنع"، مضيفة "نقيم هذه الأفعال من قبل سلوفاكيا كعمل غير ودي ضد روسيا الاتحادية يهدف إلى تدمير العلاقات الثنائية".وأكدت الهيئة أن الاتفاق الحكومي الروسي - السلوفاكي، بشأن التعاون العسكري التقني، ينص على ألا يقوم أي طرف، دون موافقة خطية من الجانب الآخر بـ"بيع أو نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى بلدان ثالثة، أو وثائق تقنية لإنتاجها أو معلومات أو مواد تم الحصول عليها نتيجة للتعاون العسكري التقني الثنائي".
https://sputnikarabic.ae/20230126/وزارة-الدفاع-في-سلوفاكيا-براتيسلافا-ترسل-جميع-مقاتلات-ميغ-29-إلى-أوكرانيا-1072721324.html
سلوفاكيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104571/95/1045719535_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_6ea943664ec573094f5a719cfe3adcfa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مقاتلات, سلوفاكيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, مقاتلات, سلوفاكيا, أخبار أوكرانيا
موسكو تعتبر نقل سلوفاكيا لـ"ميغ-29" إلى كييف انتهاكا صارخا لالتزامات إعادة التصدير
تابعنا عبر
وصفت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، اليوم الجمعة، تصريح وزير الدفاع السلوفاكي بشأن نقل الدفعة الأولى من أربع مقاتلات من طراز "ميغ - 29" إلى أوكرانيا، بأنه عمل غير ودي ضد روسيا، وانتهاك صارخ آخر من قبل براتيسلافا لالتزاماتها في مجال إعادة تصدير المعدات العسكرية المصنعة من قبل روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة، أن: "وسائل إعلام نقلت تصريحاً لوزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف نادي، حول تسليم الدفعة الأولى من أربع مقاتلات من طراز "ميغ- 29" إلى كييف".
وأنه "بهذا الشكل، يدور الحديث عن انتهاك صارخ آخر من جانب الجانب السلوفاكي لالتزاماته الدولية، في مجال إعادة تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية روسية الصنع"، مضيفة "نقيم هذه الأفعال من قبل سلوفاكيا كعمل غير ودي ضد روسيا الاتحادية يهدف إلى تدمير العلاقات الثنائية".
وأكدت الهيئة أن الاتفاق الحكومي الروسي - السلوفاكي، بشأن التعاون العسكري التقني، ينص على ألا يقوم أي طرف، دون موافقة خطية من الجانب الآخر بـ"بيع أو نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى بلدان ثالثة، أو وثائق تقنية لإنتاجها أو معلومات أو مواد تم الحصول عليها نتيجة للتعاون العسكري التقني الثنائي".