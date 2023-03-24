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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/موسكو-تعتبر-نقل-سلوفاكيا-لـميغ-29-إلى-كييف-انتهاكا-صارخا-لالتزامات-إعادة-التصدير-1075107171.html
موسكو تعتبر نقل سلوفاكيا لـ"ميغ-29" إلى كييف انتهاكا صارخا لالتزامات إعادة التصدير
موسكو تعتبر نقل سلوفاكيا لـ"ميغ-29" إلى كييف انتهاكا صارخا لالتزامات إعادة التصدير
وصفت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، اليوم الجمعة، تصريح وزير الدفاع السلوفاكي بشأن نقل الدفعة الأولى من أربع مقاتلات من طراز "ميغ - 29" إلى... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T17:08+0000
2023-03-24T17:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مقاتلات
سلوفاكيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة، أن: "وسائل إعلام نقلت تصريحاً لوزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف نادي، حول تسليم الدفعة الأولى من أربع مقاتلات من طراز "ميغ- 29" إلى كييف".وأنه "بهذا الشكل، يدور الحديث عن انتهاك صارخ آخر من جانب الجانب السلوفاكي لالتزاماته الدولية، في مجال إعادة تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية روسية الصنع"، مضيفة "نقيم هذه الأفعال من قبل سلوفاكيا كعمل غير ودي ضد روسيا الاتحادية يهدف إلى تدمير العلاقات الثنائية".وأكدت الهيئة أن الاتفاق الحكومي الروسي - السلوفاكي، بشأن التعاون العسكري التقني، ينص على ألا يقوم أي طرف، دون موافقة خطية من الجانب الآخر بـ"بيع أو نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى بلدان ثالثة، أو وثائق تقنية لإنتاجها أو معلومات أو مواد تم الحصول عليها نتيجة للتعاون العسكري التقني الثنائي".
https://sputnikarabic.ae/20230126/وزارة-الدفاع-في-سلوفاكيا-براتيسلافا-ترسل-جميع-مقاتلات-ميغ-29-إلى-أوكرانيا-1072721324.html
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روسيا, مقاتلات, سلوفاكيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, مقاتلات, سلوفاكيا, أخبار أوكرانيا

موسكو تعتبر نقل سلوفاكيا لـ"ميغ-29" إلى كييف انتهاكا صارخا لالتزامات إعادة التصدير

17:08 GMT 24.03.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية "ميغ-29" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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وصفت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، اليوم الجمعة، تصريح وزير الدفاع السلوفاكي بشأن نقل الدفعة الأولى من أربع مقاتلات من طراز "ميغ - 29" إلى أوكرانيا، بأنه عمل غير ودي ضد روسيا، وانتهاك صارخ آخر من قبل براتيسلافا لالتزاماتها في مجال إعادة تصدير المعدات العسكرية المصنعة من قبل روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة، أن: "وسائل إعلام نقلت تصريحاً لوزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف نادي، حول تسليم الدفعة الأولى من أربع مقاتلات من طراز "ميغ- 29" إلى كييف".
وأنه "بهذا الشكل، يدور الحديث عن انتهاك صارخ آخر من جانب الجانب السلوفاكي لالتزاماته الدولية، في مجال إعادة تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية روسية الصنع"، مضيفة "نقيم هذه الأفعال من قبل سلوفاكيا كعمل غير ودي ضد روسيا الاتحادية يهدف إلى تدمير العلاقات الثنائية".
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وأكدت الهيئة أن الاتفاق الحكومي الروسي - السلوفاكي، بشأن التعاون العسكري التقني، ينص على ألا يقوم أي طرف، دون موافقة خطية من الجانب الآخر بـ"بيع أو نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى بلدان ثالثة، أو وثائق تقنية لإنتاجها أو معلومات أو مواد تم الحصول عليها نتيجة للتعاون العسكري التقني الثنائي".
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:43 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
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