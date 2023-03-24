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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/ميدفيديف-العملية-العسكرية-الخاصة-متواصلة-ولا-مدة-محددة-لها-1075083615.html
ميدفيديف: العملية العسكرية الخاصة متواصلة ولا مدة محددة لها
ميدفيديف: العملية العسكرية الخاصة متواصلة ولا مدة محددة لها
اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه من الخطأ التحدث عن توقيت انتهاء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، داعيا لعدم التسرع في التحدث عن مدة... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T06:33+0000
2023-03-24T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مدفيديف خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية الرائدة، بينها وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بمدة استمرار العملية العسكرية الخاصة، آمل ألا تتوقعوا مني الإجابة على هذا السؤال، لأنه سيكون غير دقيق ودعونا لا نتسرع".وشدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على أن القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، يمكن أن يعطي التقييمات عن مجرى العملية العسكرية الخاصة ومدتها، مضيفا، أن ذلك "لأسباب واضحة، هناك الكثير من العوامل".كما اعتبر مدفيديف أن العالم الغربي لا يكره فقط بعض القادة في روسيا، بل يكره كل الروس، ويقاتل ضد المواطنين الروس.
https://sputnikarabic.ae/20230324/ميدفيديف-انتهت-الديكتاتورية-الأنغلوساكسونية-وعصر-الاتفاقات-الإقليمية-قادم-1075083481.html
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ميدفيديف: العملية العسكرية الخاصة متواصلة ولا مدة محددة لها

06:33 GMT 24.03.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukin / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukin
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه من الخطأ التحدث عن توقيت انتهاء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، داعيا لعدم التسرع في التحدث عن مدة العملية.

وقال مدفيديف خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية الرائدة، بينها وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بمدة استمرار العملية العسكرية الخاصة، آمل ألا تتوقعوا مني الإجابة على هذا السؤال، لأنه سيكون غير دقيق ودعونا لا نتسرع".
دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
ميدفيديف: انتهت الديكتاتورية الأنغلوساكسونية وعصر الاتفاقات الإقليمية قادم
05:43 GMT
وشدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على أن القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، يمكن أن يعطي التقييمات عن مجرى العملية العسكرية الخاصة ومدتها، مضيفا، أن ذلك "لأسباب واضحة، هناك الكثير من العوامل".
كما اعتبر مدفيديف أن العالم الغربي لا يكره فقط بعض القادة في روسيا، بل يكره كل الروس، ويقاتل ضد المواطنين الروس.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
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