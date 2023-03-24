https://sputnikarabic.ae/20230324/ميدفيديف-انتهت-الديكتاتورية-الأنغلوساكسونية-وعصر-الاتفاقات-الإقليمية-قادم-1075083481.html
ميدفيديف: انتهت الديكتاتورية الأنغلوساكسونية وعصر الاتفاقات الإقليمية قادم
ميدفيديف: انتهت الديكتاتورية الأنغلوساكسونية وعصر الاتفاقات الإقليمية قادم
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن العالم تغير جذريا دون رجعة، مؤكدا أنه وضع حد لإملاءات الدول الأنغلوسكسونية، وأن العصر القادم هو... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T05:43+0000
2023-03-24T05:43+0000
2023-03-24T05:43+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101746/53/1017465372_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_49aae469ee67bfc5f11e40f6495cc940.jpg
وقال ميدفيديف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية بارزة، ومنها وكالة "سبوتنيك": "لقد تغير العالم. لقد تغير بشكل جذري كما لم أكن أتخيله قبل بضع سنوات. ليس هناك عودة إلى الوراء. لن يكون كما كان، للأفضل أو للأسوأ - لا أعرف، ولكن غالبا جيد. تم وضع حد لإملاءات الدول الأنغلوسكسونية على الأقل في ضوء الأحداث الجارية ومحادثات الأمس مع رئيس الصين".وقال ميدفيديف: "بعض المؤسسات الدولية غير فعال، وبعضها قمامة بطبيعتها، مثل المحكمة الجنائية الدولية وبعضها الآخر، وبعضها يعمل".وأضاف ميدفيديف قائلا: "لا أعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك، ولكن من الواضح أن عصر الاتفاقيات الإقليمية مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والعلاقات الثنائية قادم. قد يبدو هذا بمثابة خطوة إلى الوراء، ولكن مثل هذه الخطوة إلى الوراء، أفضل من محاولة تمثيل الإجماع تحت رعاية الأمم المتحدة أو هيئة ما أخرى. لذا فإن المؤسسات الدولية سوف تتغير".
https://sputnikarabic.ae/20230324/ميدفيديف-لا-يمكن-استبعاد-أي-شيء-وإذا-لزم-الأمر-نصل-إلى-كييف-أو-لفوف-1075083108.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101746/53/1017465372_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_c36c5e976b1e4e3dd886fb74b9b8386a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف: انتهت الديكتاتورية الأنغلوساكسونية وعصر الاتفاقات الإقليمية قادم
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن العالم تغير جذريا دون رجعة، مؤكدا أنه وضع حد لإملاءات الدول الأنغلوسكسونية، وأن العصر القادم هو للاتفاقيات الإقليمية مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.
وقال ميدفيديف خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية بارزة، ومنها وكالة "سبوتنيك": "لقد تغير العالم. لقد تغير بشكل جذري كما لم أكن أتخيله قبل بضع سنوات. ليس هناك عودة إلى الوراء. لن يكون كما كان، للأفضل أو للأسوأ - لا أعرف، ولكن غالبا جيد. تم وضع حد لإملاءات الدول الأنغلوسكسونية على الأقل في ضوء الأحداث الجارية ومحادثات الأمس مع رئيس الصين".
وقال ميدفيديف: "بعض المؤسسات الدولية غير فعال، وبعضها قمامة بطبيعتها، مثل المحكمة الجنائية الدولية وبعضها الآخر، وبعضها يعمل".
وأضاف ميدفيديف قائلا: "لا أعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك، ولكن من الواضح أن عصر الاتفاقيات الإقليمية مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والعلاقات الثنائية قادم. قد يبدو هذا بمثابة خطوة إلى الوراء، ولكن مثل هذه الخطوة إلى الوراء، أفضل من محاولة تمثيل الإجماع تحت رعاية الأمم المتحدة أو هيئة ما أخرى. لذا فإن المؤسسات الدولية سوف تتغير".