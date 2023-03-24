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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/ميدفيديف-لا-يمكن-استبعاد-أي-شيء-وإذا-لزم-الأمر-نصل-إلى-كييف-أو-لفوف-1075083108.html
ميدفيديف: لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر نصل إلى كييف أو لفوف
ميدفيديف: لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر نصل إلى كييف أو لفوف
صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، متحدثا عن العملية العسكرية الخاصة، بأنه لا يمكن استبعاد أي شيء، مؤكدا أنه "إذا لزم الأمر" فسيصل الجيش... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T05:31+0000
2023-03-24T05:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية البارزة، ومن بينها وكالة "سبوتنيك": "لا يمكن استبعاد أي شيء هنا. إذا كانت هناك حاجة للوصول إلى كييف، فيجب الذهاب إلى كييف، أو إلى لفوف، يعني يجب الذهاب إلى لفوف من أجل القضاء على هذا المرض".هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230324/المدفعية-الروسية-تفشل-محاولة-اختراق-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1075082014.html
ميدفيديف
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ميدفيديف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ميدفيديف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

ميدفيديف: لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر نصل إلى كييف أو لفوف

05:31 GMT 24.03.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، متحدثا عن العملية العسكرية الخاصة، بأنه لا يمكن استبعاد أي شيء، مؤكدا أنه "إذا لزم الأمر" فسيصل الجيش الروسي إلى كييف أو لفوف من أجل القضاء على "المرض".
موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية البارزة، ومن بينها وكالة "سبوتنيك": "لا يمكن استبعاد أي شيء هنا. إذا كانت هناك حاجة للوصول إلى كييف، فيجب الذهاب إلى كييف، أو إلى لفوف، يعني يجب الذهاب إلى لفوف من أجل القضاء على هذا المرض".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تكشف وتدمر مجموعتين تخريبيتين أوكرانيتين على محور كوبيانسك
02:19 GMT
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
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