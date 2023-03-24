https://sputnikarabic.ae/20230324/ميدفيديف-لا-يمكن-استبعاد-أي-شيء-وإذا-لزم-الأمر-نصل-إلى-كييف-أو-لفوف-1075083108.html
ميدفيديف: لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر نصل إلى كييف أو لفوف
ميدفيديف: لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر نصل إلى كييف أو لفوف
صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، متحدثا عن العملية العسكرية الخاصة، بأنه لا يمكن استبعاد أي شيء، مؤكدا أنه "إذا لزم الأمر" فسيصل الجيش... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T05:31+0000
2023-03-24T05:31+0000
2023-03-24T05:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية البارزة، ومن بينها وكالة "سبوتنيك": "لا يمكن استبعاد أي شيء هنا. إذا كانت هناك حاجة للوصول إلى كييف، فيجب الذهاب إلى كييف، أو إلى لفوف، يعني يجب الذهاب إلى لفوف من أجل القضاء على هذا المرض".هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230324/المدفعية-الروسية-تفشل-محاولة-اختراق-أوكرانية-على-محور-كوبيانسك--1075082014.html
ميدفيديف
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ميدفيديف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ميدفيديف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ميدفيديف: لا يمكن استبعاد أي شيء وإذا لزم الأمر نصل إلى كييف أو لفوف
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، متحدثا عن العملية العسكرية الخاصة، بأنه لا يمكن استبعاد أي شيء، مؤكدا أنه "إذا لزم الأمر" فسيصل الجيش الروسي إلى كييف أو لفوف من أجل القضاء على "المرض".
موسكو - سبوتنيك
. وقال ميدفيديف في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية البارزة، ومن بينها وكالة "سبوتنيك": "لا يمكن استبعاد أي شيء هنا. إذا كانت هناك حاجة للوصول إلى كييف، فيجب الذهاب إلى كييف، أو إلى لفوف، يعني يجب الذهاب إلى لفوف من أجل القضاء على هذا المرض".
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.