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https://sputnikarabic.ae/20230324/ميسي-ثاني-لاعب-في-التاريخ-يسجل-800-هدف-في-مسيرته-1075085672.html
ميسي ثاني لاعب في التاريخ يسجل 800 هدف في مسيرته
ميسي ثاني لاعب في التاريخ يسجل 800 هدف في مسيرته
أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي ثاني لاعب كرة قدم بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو يسجل 800 هدف في المباريات الرسمية. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T08:05+0000
2023-03-24T08:05+0000
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سجل الأرجنتيني هدفا في مباراة ودية ضد بنما والتي انتهت بهدفين نظيفين للأرجنتين، وكان هذا الهدف رقم 800 للاعب في مسيرته الاحترافية.وتوزعت أهداف ميسي لـ99 هدف مع المنتخب، و 672 هدفًا مع"برشلونة" الإسباني و 29 هدفًا مع "باريس سان جيرمان" الفرنسي.في ديسمبر الماضي، اختير ميسي أفضل لاعب في كأس العالم بقطر، ولعب الأرجنتيني منذ بداية مشواره مع فريق "برشلونة" الإسباني، وفي صيف 2021 انتقل إلى باريس سان جيرمان بانتقال حر.فاز الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاما بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، كما فاز بأولمبياد 2008 وكأس أمريكا 2021 مع الأرجنتين. في نهاية فبراير، فاز ميسي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب كرة قدم لعام 2022.
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

ميسي ثاني لاعب في التاريخ يسجل 800 هدف في مسيرته

08:05 GMT 24.03.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVليونيل ميسي
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي ثاني لاعب كرة قدم بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو يسجل 800 هدف في المباريات الرسمية.
سجل الأرجنتيني هدفا في مباراة ودية ضد بنما والتي انتهت بهدفين نظيفين للأرجنتين، وكان هذا الهدف رقم 800 للاعب في مسيرته الاحترافية.
وتوزعت أهداف ميسي لـ99 هدف مع المنتخب، و 672 هدفًا مع"برشلونة" الإسباني و 29 هدفًا مع "باريس سان جيرمان" الفرنسي.

وفقًا للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)، أصبح ميسي ثاني لاعب يسجل 800 هدف في مسيرته المهنية في المباريات الرسمية، وكان البرتغالي كريستيانورونالدو قد سبقه لهذا الإنجاز.

في ديسمبر الماضي، اختير ميسي أفضل لاعب في كأس العالم بقطر، ولعب الأرجنتيني منذ بداية مشواره مع فريق "برشلونة" الإسباني، وفي صيف 2021 انتقل إلى باريس سان جيرمان بانتقال حر.
فاز الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاما بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، كما فاز بأولمبياد 2008 وكأس أمريكا 2021 مع الأرجنتين. في نهاية فبراير، فاز ميسي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب كرة قدم لعام 2022.
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