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https://sputnikarabic.ae/20230324/نجل-ميسي-يسجل-هدفا-على-طريقة-والده-فيديو-1075097580.html
نجل ميسي يسجل هدفا على طريقة والده... فيديو
نجل ميسي يسجل هدفا على طريقة والده... فيديو
قبل انطلاق مباراة الأرجنتين وبنما الودية، مساء الخميس، تمكن تياغو، ابن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تسجيل هدف رائع على طريقة والده خلال لعبه مع مجموعة من... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T13:39+0000
2023-03-24T13:40+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
نادي الفيديو
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وأظهر مقطع فيديو الولد الصغير يلاعب الأطفال ويتلاعب بهم قبل أن يسدد الكرة في المرمى.وفي المباراة، نجح المنتخب الأرجنتيني في الفوز على بنما بنتيجة 2/0، في أول ظهور له منذ تتويجه بكأس العالم 2022 في قطر.سجل اللاعب نازارينو بازان الهدف الأول في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما سددها ميسي في العارضة.فيما سجل ميسي هدفاً رائعاً من ضربة حرة ثابتة في الدقيقة 89، ويصل بذلك إلى هدفه رقم 800 في مسيرته الكروية.
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رياضة, ليونيل ميسي, نادي الفيديو
رياضة, ليونيل ميسي, نادي الفيديو

نجل ميسي يسجل هدفا على طريقة والده... فيديو

13:39 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 24.03.2023)
© AFP 2023 / JUAN MABROMATAميسي مع ابنه تياغو أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022
ميسي مع ابنه تياغو أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / JUAN MABROMATA
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قبل انطلاق مباراة الأرجنتين وبنما الودية، مساء الخميس، تمكن تياغو، ابن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تسجيل هدف رائع على طريقة والده خلال لعبه مع مجموعة من الأطفال.
وأظهر مقطع فيديو الولد الصغير يلاعب الأطفال ويتلاعب بهم قبل أن يسدد الكرة في المرمى.
وفي المباراة، نجح المنتخب الأرجنتيني في الفوز على بنما بنتيجة 2/0، في أول ظهور له منذ تتويجه بكأس العالم 2022 في قطر.
سجل اللاعب نازارينو بازان الهدف الأول في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما سددها ميسي في العارضة.
فيما سجل ميسي هدفاً رائعاً من ضربة حرة ثابتة في الدقيقة 89، ويصل بذلك إلى هدفه رقم 800 في مسيرته الكروية.
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