نجل ميسي يسجل هدفا على طريقة والده... فيديو
13:39 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 24.03.2023)
© AFP 2023 / JUAN MABROMATAميسي مع ابنه تياغو أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022
© AFP 2023 / JUAN MABROMATA
قبل انطلاق مباراة الأرجنتين وبنما الودية، مساء الخميس، تمكن تياغو، ابن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تسجيل هدف رائع على طريقة والده خلال لعبه مع مجموعة من الأطفال.
وأظهر مقطع فيديو الولد الصغير يلاعب الأطفال ويتلاعب بهم قبل أن يسدد الكرة في المرمى.
هدف تياقو أثناء الاحتفالات— بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) March 24, 2023
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وفي المباراة، نجح المنتخب الأرجنتيني في الفوز على بنما بنتيجة 2/0، في أول ظهور له منذ تتويجه بكأس العالم 2022 في قطر.
سجل اللاعب نازارينو بازان الهدف الأول في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما سددها ميسي في العارضة.
فيما سجل ميسي هدفاً رائعاً من ضربة حرة ثابتة في الدقيقة 89، ويصل بذلك إلى هدفه رقم 800 في مسيرته الكروية.
#ARG 🇦🇷 2 - 🇵🇦 0 #PAN | 43 ST | Leo la soltó y la gente lo gritó, de tanto intentar se hizo realidad.— Televisión Pública (@TV_Publica) March 24, 2023
Mirá el partido EN VIVO en https://t.co/fnEKkuadQ9 #SomosMundiales pic.twitter.com/nPKpl0drjZ