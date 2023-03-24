https://sputnikarabic.ae/20230324/نجل-نتنياهو-يشارك-اتهامات-لواشنطن-بتمويل-الاحتجاجات-للإطاحة-بحكومة-والده-1075111681.html

نجل نتنياهو يشارك اتهامات لواشنطن بتمويل الاحتجاجات للإطاحة بحكومة والده

نجل نتنياهو يشارك اتهامات لواشنطن بتمويل الاحتجاجات للإطاحة بحكومة والده

شارك يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة تتهم الإدارة الأمريكية بتمويل الاحتجاجات المستعرة في البلاد لإسقاط حكومة والده، من أجل التوصل... 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T21:44+0000

2023-03-24T21:44+0000

2023-03-24T21:44+0000

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وأعاد يائير، اليوم الجمعة، نشر تغريدة لناشط الليكود (برئاسة نتنياهو) يغال مالكا كُتب فيها أن مارك ليفين، مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز الأمريكية "يكشف أن وزارة الخارجية الأمريكية متورطة في تمويل المظاهرات في إسرائيل في محاولة للإطاحة بحكومة نتنياهو بهدف التوصل إلى اتفاق مع السلطات في إيران".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اتهم مسؤول سياسي إسرائيلي كبير واشنطن بمحاولة الإطاحة بحكومة نتنياهو مرتين في الماضي، في عهد الرئيسين بيل كلينتون (1993- 2001 ) وباراك أوباما (2009-2017).وقال المسؤول الإسرائيلي إن الإدارة الأمريكية أبلغت الحكومة في إسرائيل أنه لن تصل دعوة من قبل البيت الابيض لنتنياهو لزيارة واشنطن حتى تهدأ الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، وفق القناة "13" الإسرائيلية.وفي حديث مع الصحافيين خلال زيارة نتنياهو لبريطانيا، قال المسؤول إنه كان هناك "تدخلًا صارخًا" من قبل الإدارة الأمريكية في شؤون إسرائيل في الماضي، وأن "كلينتون اعترف بأنه حاول الإطاحة به". ولم يذكر في ظل أي ظروف كانت المحاولة الثانية التي أشار إليها.تحدث يائير نتنياهو بشدة في الأسابيع الأخيرة ضد المتظاهرين المناوئين لحكومة والده، وقارن المتظاهرين الأسبوع الماضي بكتيبة العاصفة النازية (SA).قال نتنياهو الابن في برنامج على إذاعة الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي إن العملية التي يمر بها اليسار في إسرائيل "تذكرنا بثلاثينيات القرن الماضي في ألمانيا" وشبه المحتجين بـ "القمصان السوداء" الذين عملوا في إيطاليا الفاشية. وزعم الشهر الماضي أن جهاز الأمن العام (الشاباك) "متورط في انقلاب على رئيس الوزراء".وتشهد إسرائيل حالة من الانقسام على خلفية سعي الحكومة لتنفيذ خطة تقول إنها تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما تصفها المعارضة بالانقلاب وتقول إنها تمثل "بداية النهاية" للديمقراطية الإسرائيلية.وتشمل الخطة التي يتظاهر مئات آلاف الإسرائيليين احتجاجا عليها منذ نحو 3 أشهر، الحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) وسيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاة.

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