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https://sputnikarabic.ae/20230324/وزير-الخارجية-الأردني-يبحث-مع-نظيره-التونسي-عددا-من-القضايا-الإقليمية-والدولية-1075090941.html
وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره التونسي عددا من القضايا الإقليمية والدولية
وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره التونسي عددا من القضايا الإقليمية والدولية
أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية التونسي الجديد، نبيل عمار، مهنئا إياه بتوليه منصبه الجديد. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T10:41+0000
2023-03-24T10:41+0000
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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، تم خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة بين الأردن وتونس، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في جميع المجالات.وناقش الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك القضية الفلسطينية وجهود تسوية الأزمات في المنطقة.وبحث الطرفان أيضًا عقد الدورة الثالثة للجنة التفكير والتشاور السياسي في عمّان، قبل انعقاد الجولة العاشرة للجنة العليا الأردنية التونسية المشتركة في نهاية العام. وعبّرا عن استنكارهما للتصريحات العنصرية والتحريضية التي أدلى بها وزير المال الإسرائيلي، وأكدا ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذه التصريحات.كما تبادل الوزيران التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان.
https://sputnikarabic.ae/20230321/وزير-الخارجية-الأردني-إلى-لندن-لمناقشة-تصريحات-وزير-المال-الإسرائيلي-1074981785.html
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أخبار الأردن, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره التونسي عددا من القضايا الإقليمية والدولية

10:41 GMT 24.03.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية التونسي الجديد، نبيل عمار، مهنئا إياه بتوليه منصبه الجديد.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، تم خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة بين الأردن وتونس، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في جميع المجالات.
وناقش الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك القضية الفلسطينية وجهود تسوية الأزمات في المنطقة.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
وزير الخارجية الأردني إلى لندن لمناقشة تصريحات وزير المال الإسرائيلي
21 مارس, 09:54 GMT
وبحث الطرفان أيضًا عقد الدورة الثالثة للجنة التفكير والتشاور السياسي في عمّان، قبل انعقاد الجولة العاشرة للجنة العليا الأردنية التونسية المشتركة في نهاية العام.
وعبّرا عن استنكارهما للتصريحات العنصرية والتحريضية التي أدلى بها وزير المال الإسرائيلي، وأكدا ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذه التصريحات.
كما تبادل الوزيران التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان.
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